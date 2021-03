L’incroyable famille Kardashian prend fin, mais les Kardashian ne le sont pas

La semaine dernière, L’Incroyable famille Kardashian a diffusé le premier épisode de sa 20e et dernière saison. Le spectacle, qui a fonctionné sur E! depuis 2007, touche enfin à sa fin, et il se sent profondément sentimental à ce sujet.

Le teaser de la saison 20 voit toute la famille éclater en sanglots alors que la matriarche Kris Jenner annonce à l’équipage que cette saison sera la dernière et que Kim défait son micro pour la dernière fois au ralenti. Dans la première de la saison, de nouvelles images de la famille sont entrecoupées d’anciennes séquences de films à la maison: Kim à son premier jour de huitième année, Kris enceinte de Khloé, les trois sœurs les plus âgées nageant dans leur piscine à la maison en tant que préadolescentes. C’est aussi nostalgique que l’annuaire d’un lycéen.

Mais Keeping Up With the Kardashians est nostalgique de quelque chose qui n’est pas vraiment terminé. En décembre, la famille a annoncé un accord avec Hulu qui les verra créer ce qui est décrit de manière ambiguë comme du «contenu global» pour le réseau de streaming.

On ne sait pas à quel point le (s) prochain (s) spectacle (s) de Kardashian-Jenner Hulu perpétuera l’ambiance et l’héritage de L’Incroyable famille Kardashian de E!. À ce stade, nous ne savons pas si le nouveau package inclura du tout un docusoap. Et si c’est le cas, nous ne savons pas qu’il suivra le format familier et apaisant qu’E! s’est affiné au cours de 20 saisons, avec toutes ses inflexions d’une sitcom familiale des années 60 passées à travers un filtre Instagram: The Brady Bunch, mais avec des remplisseurs de lèvres.

Pourtant, même après La fin de L’incroyable famille Kardashian, l’empire de la télé-réalité Kardashian continuera.

Cette décision de ne pas tant mettre fin à leur franchise que de les transférer est, il faut le dire, une décision très Kardashian. Chaque fois que la famille semble avoir atteint le point de dépasser sa marque établie de longue date, elle refuse tout simplement de le faire. Au cours des 14 dernières années de renommée de Kardashian, la culture populaire s’est encore et encore enthousiasmée à l’idée de renommer les Kardashian, et se retrouve encore et encore bloquée alors que la marque familiale se réaffirmait.

Les Kardashians se trouvent maintenant dans une position bizarre à notre époque d’analyse poptimiste. Lorsque leur émission a été créée en 2007, il était considéré comme cool de se moquer des choses populaires, alors les commentateurs de la culture pop ont fait des bruits dégoûtés à propos de l’absence de classe Kardashian et de leur manque de talent, même en consommant avidement le spectacle de leur vie.

Mais au cours de la dernière décennie, les analystes de la culture pop ont rejeté le snobisme instinctif et le snob des années 2000 et ont adopté une vision du monde plus populiste. Si quelque chose est populaire, pense-t-on, il doit y avoir une raison valable à cela. Et les Kardashians étaient assurément populaires. Alors sûrement il doit y avoir quelque chose là? Et cela pourrait sûrement être quelque chose qui mérite d’être célébré?

Mais chaque fois qu’une nouvelle réflexion sur les Kardashians suggérait que la famille était secrètement composée d’icônes progressistes, une nouvelle catastrophe se produisait qui empêchait le récit de prendre racine.

Lorsque Kim Kardashian est devenue politiquement active et a commencé à faire pression pour obtenir la clémence pour les condamnés à mort, elle a également continué à vendre des laxatifs dangereux «pour le ventre» et des sucettes coupe-faim à ses adeptes adolescents. Lorsque les commentateurs ont commencé à suggérer qu’il était subversivement féministe pour Kim Kardashian d’avoir si efficacement monétisé les retombées du fait que son ex-petit ami essaie de publier sa sex tape sans sa permission, Rob Kardashian a publié du porno de vengeance de son ex en ligne. Lorsque la famille a commencé à recentrer leur image loin de leur vie sexuelle scandaleuse et vers leur sens des affaires collectives à la fin des années 2010, ils l’ont fait avec tellement de massages de la vérité qu’ils ont dû traverser un autre scandale après que Forbes ait retiré le statut de Kylie Jenner en tant que le plus jeune milliardaire autodidacte du monde dans un exposé cinglant qui a dénoncé la famille comme «désespérée». (Kylie est officiellement un millionnaire de 900 dollars.)

Ainsi, lorsque les Kardashians ont annoncé l’automne dernier qu’ils mettraient fin à leur émission éponyme, la réponse des commentateurs (y compris eux-mêmes) a été que la décision semblait être conforme à l’évolution naturelle de leur carrière. Les Kardashians sont désormais des influenceurs et ils tirent l’essentiel de leur influence des médias sociaux, où presque tous les membres de la famille comptent des centaines de millions d’adeptes. La 19e saison de L’incroyable famille Kardashian, quant à elle, a régulièrement attiré moins d’un million de téléspectateurs par épisode.

Les Kardashians avaient dépassé le besoin de télé-réalité, ai-je conclu. Ils n’ont pas besoin de la plate-forme de leur émission de télévision pour créer leurs marques ou vendre des produits. Ils ont dépassé tout cela.

J’aurais du être mieux informé. Les Kardashians ne dépassent jamais rien s’ils peuvent l’aider. Ils n’ont peut-être plus besoin de la télé-réalité, mais ils s’y accrochent avec une détermination blanche malgré tout. Leur marque les a amenés aussi loin, et ils ne vont pas la changer de si tôt.