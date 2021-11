L’incroyable faute offensive appelée Ricky Rubio qui a condamné les Cavs contre les Nets

Les Cavs avaient un point de retard avec 2 minutes à faire quand Ricky Rubio, très forcé du corner, il a frappé un triple avec Moulins à galettes ci-dessus que les arbitres ont annulé pour avoir considéré une faute dans l’attaque espagnole. La vérité est qu’il y a contact lorsque Ricky lance depuis une position peu naturelle et que Mills en profite pour flopper. Les arbitres, qui semblent ne regarder que Harden et Lillard, ont interprété que Ricky s’était engagé personnellement et Mills lui-même a fait un triple sur le jeu suivant pour mettre ses quatre vers le bas. Les Cavs se sont plaints après le match d’arbitrage. C’était la pièce :

27 (8/19) i 9e Durant i 14 (5/10) i 14e Harden. Dans le post-partit els Cavs s’han queixat dels àrbitres. Surmonté pour la faute en attaque de Ricky Rubio. De +2 à -4. pic.twitter.com/CI0zFXfk96 – Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) 23 novembre 2021