L’incroyable histoire de la façon dont Newcastle a refusé un accord de 1,2 million de livres sterling pour signer Zinedine Zidane en 1996 alors que le scout pensait qu’il n’était pas assez bon pour la première division

Zinedine Zidane était l’un des plus grands footballeurs de sa génération et Newcastle l’avait à sa portée en 1996.

L’élégance, les compétences et la vision de Zidane l’ont rendu populaire dans le monde entier. Il a remporté la Coupe du monde et l’Euro avec la France et à peu près tout au niveau des clubs.

Zidane a aidé la France à remporter la Coupe du monde en 1998

Son illustre carrière a livré de nombreux moments emblématiques dans des sorts au plus haut niveau en France, en Italie et en Espagne, mais jamais en Angleterre.

La trajectoire de carrière du vainqueur du Ballon d’Or 1998 aurait pu prendre une voie bien différente.

En 1996, alors qu’il jouait encore pour Bordeaux en Ligue 1, il avait été proposé à Newcastle United.

Le club français était prêt à le vendre – pour seulement 1,2 million de livres sterling. Un accord qui, à la réflexion, aurait été l’affaire du siècle.

Ensuite, le patron de Newcastle, Kevin Keegan, s’est vu proposer le joueur par l’agent Barry Silkman, qui avait des liens avec Bordeaux.

Mais les Magpies l’ont refusé car leur éclaireur en France ne l’a pas noté – quelle erreur cela s’est avéré être.

Newcastle a eu la chance de signer Zidane alors qu’il jouait encore en France

Silkman s’est vu demander par son collègue agent Jerome Anderson s’il pouvait faire entrer Zidane à Newcastle, alors qu’il avait également entendu parler de lui par l’intermédiaire de son ami Robbie Slater, alors joueur de West Ham.

“Je pensais faire d’une pierre deux coups et aller le regarder jouer et voir ce que je pense”, a déclaré Silkman à talkSPORT.com.

« Le jour où je suis allé le voir jouer, il avait en fait la grippe et ils ne l’ont amené qu’à la mi-temps, mais il a marqué un but et en a fait deux autres.

« Après dix minutes, j’ai dit à Robbie que nous devons essayer de le ramener ici.

«Je suis retourné voir Jérôme et j’ai dit:« J’ai surveillé le joueur et je vais le mettre avec Kevin Keegan et si un accord est conclu, je m’assurerai que l’on s’occupe de vous ».

“Il a dit ‘ce serait fantastique’.”

Zidane était déjà international avec la France et jouait en Coupe UEFA avec Bordeaux.

Pour Silkman, son talent était évident et a pris contact avec Keegan pour lui proposer le joueur.

La Juventus n’a pas fait la même erreur que Newcastle et a signé Zidane

Il a poursuivi: “J’ai parlé avec Kevin et j’ai dit que j’avais vu ce joueur en France et qu’il avait l’air absolument fantastique. Il s’appelle Zinedine Zidane. Il avait 24 ans et c’était en janvier 1996.

“Kevin m’a dit qu’il mettrait quelqu’un dessus et qu’il a quelqu’un en France et qu’il connaît les joueurs et qu’il le ferait surveiller.

“J’ai dit ‘Kev, un million pour cent, il sera assez bon’.

«Pendant que j’étais là-bas, je suis allé voir le président de Bordeaux et il m’a dit qu’ils voulaient 1,2 million de livres sterling et s’ils l’obtenaient, ils me paieraient une petite commission.

«Je pensais qu’il y avait probablement un accord à conclure pour 1 million de livres sterling, mais si je m’en tiens à 1,2 million de livres sterling, au moins je suis en sécurité.

« J’ai dit à Kevin que le prix était de 1,2 million de livres sterling. Il a envoyé quelqu’un pour le surveiller, puis quelques jours plus tard, il m’a envoyé un fax.

«Il a reçu son rapport du gars qui l’a regardé et a déclaré que le joueur n’avait aucune chance de le faire, au mieux, il pourrait jouer pour les Wolves – qui étaient en bas de la première division.

Zidane a remporté le Ballon d’Or deux ans après que Newcastle aurait pu le signer

“J’ai téléphoné à Kevin et lui ai dit” qui diable avez-vous envoyé pour surveiller ce joueur, ce doit être putain de Stevie Wonder ou Ray Charles “.

« Kevin a ri et a dit que c’était le gars sur qui ils comptaient en France et c’est son rapport. Il a dit qu’il a regardé le joueur, qu’il le connaît et qu’il ne pense pas qu’il est assez bon pour jouer pour les Wolves et qu’ils sont en bas de la première division.

Il ne s’est finalement pas retrouvé à St James’ Park. En 1996, Zidane a été nommé joueur de l’année en Ligue 1 et la Juventus n’a pas laissé passer l’opportunité de le signer – pour le même prix que celui offert à Newcastle.

Silkman a également participé à cet accord et a recommandé le joueur au club italien.

Il s’est entretenu avec l’un des éclaireurs du club et avec la légende du club, Roberto Bettega, qui occupait un poste de direction dans la hiérarchie du club.

“Je manquerais d’options ici”, a-t-il déclaré. «Jerome Anderson l’avait déjà mis dans des clubs, donc je n’avais plus d’options.

“J’ai parlé à un ami appelé Maurizio et il faisait beaucoup de travail de repérage pour la Juve. Son beau-frère était le directeur général du club – son nom est Roberto Bettega.

“J’ai appelé Maurizio et je lui ai dit ‘J’ai un joueur fantastique et je pense qu’il sera assez bon pour jouer pour la Juventus. Il s’appelle Zinedine Zidane, il est à Bordeaux.

Zidane a eu une belle carrière et est l’un des meilleurs joueurs de sa génération

«Il est revenu vers moi quelques heures plus tard et m’a dit que c’était intéressant et qu’ils avaient des rapports sur lui et qu’ils étaient très favorables.

“Bettega m’a appelé plus tard dans la journée et m’a dit que Maurizio accordait une grande importance à votre opinion et il pense que vous êtes le meilleur juge d’un footballeur qu’il ait jamais rencontré.

«Je lui ai dit et quelques semaines plus tard, ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils avaient acheté le joueur et qu’ils le laissaient là pour le reste de la saison, mais qu’ils avaient payé 1,2 million de livres sterling.

“Il est allé à la Juventus et comme on dit, le reste appartient à l’histoire.”

Zidane a ensuite prouvé qu’il était l’un des plus grands joueurs de sa génération – remportant deux titres consécutifs en Serie A dès son arrivée et a été deux fois finaliste de la Ligue des champions.

Puis, en 2001, le Real Madrid a battu le record de transfert pour l’amener en Espagne en payant 45,6 millions de livres sterling – un record qui tenait l’unité 2009.

Qui sait, si Newcastle avait signé Zidane, ils venaient peut-être de battre Manchester United pour le titre de Premier League lors de cette fatidique saison 1996/97.