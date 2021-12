L’incroyable histoire de l’artiste pop Sacha Sernets

Crédit photo : Sacha Sernets

Si la musique nourrit l’âme, la pop est la sauce.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Sacha Sernets.

Le genre tire son nom du mot «populaire» et il va sans dire qu’il l’a été depuis sa création dans les années 1950. La musique pop moderne est la forme raffinée d’un genre traditionnel qui a subi plusieurs changements au cours de la dernière décennie grâce à des musiciens intrépides. Le chanteur et compositeur Sacha Sernets fait partie de ces artistes audacieux qui n’ont jamais hésité à expérimenter ce genre. Ses 5 millions de followers sur YouTube et ses 2 millions d’auditeurs mensuels moyens sur Spotify sont la preuve qu’il a rendu justice au genre en le faisant revivre avec son amour, sa passion et son énergie.

Sacha a commencé sa carrière en tant qu’artiste vocal d’animation dans l’un des studios renommés de sa ville natale de Nashville. Sa voix forte et euphonique en faisait la personne idéale pour ce travail qui lui procurait une stabilité financière mais pas un épanouissement. Depuis son enfance, il aime écouter de la musique et jouer de la guitare a toujours été son passe-temps favori. Ce n’est qu’après avoir été repéré par un célèbre réalisateur au studio que Sacha a réalisé sa véritable passion. Le réalisateur lui a demandé de participer à une audition pour Virgin Records, ce qui semblait alors être un ticket pour la célébrité pour Sacha. Malheureusement, il n’a pas réussi à impressionner les juges car son métier nécessitait beaucoup de perfectionnement. Il a pris cet échec initial comme un défi pour travailler dur sur son métier et devenir un artiste indépendant.

Sacha a toujours su que son fort résidait dans la pop. Cela lui a permis de découvrir plus facilement son style unique et sa voix originale pour pénétrer l’industrie. Trouver un public a été la clé pour démarrer sa carrière de débutant dans l’industrie musicale extrêmement compétitive. Sacha a lancé sa chaîne YouTube « Sound Box » en mars 2018 avec son premier single « Lonely Night ». La chanson est devenue une tendance virale presque instantanément, faisant de lui une étoile montante sur les réseaux sociaux. Quatre autres singles l’ont suivi en 2018, reproduisant le succès de « Lonely Night ».

Au fur et à mesure que sa popularité grandissait, des offres pour se produire en direct à travers les États-Unis affluaient. En 2019, Sacha est devenu un chanteur pop recherché lors de concerts, de spectacles et de festivals de musique. Il s’est produit au Nashville Sunday Nights, à Music in the Vines et au Pitchfork Music Festival. Sa carrière fulgurante en tant qu’interprète a connu un arrêt soudain au début de 2020 lorsque les spectacles ont été reportés indéfiniment en raison de la pandémie. Sacha s’est retrouvé au chômage pendant des mois, aspirant à remonter sur scène et à faire bouger le public. Avec le temps, il s’est rendu compte que la situation ne s’améliorerait pas de sitôt. C’est alors qu’il décide de faire son grand retour sur les réseaux sociaux et de captiver son audience sur les plateformes digitales.

Il a sorti son sixième single, « Jilted Soul », en août 2020 et a pris d’assaut Internet. Son mélange non conventionnel de pop avec des nuances de rock a gardé le public accroché à la chanson. « Jilted Soul » reflète ses expériences pendant les blocages pandémiques qui l’ont forcé à rester à l’écart de ce qu’il aime le plus, la performance. Les paroles flamboyantes et la musique électrisante ont trouvé un écho auprès des amateurs de musique du monde entier.

Actuellement, Sacha est enthousiasmé par sa prochaine sortie en décembre de cette année. Le musicien n’a pas encore révélé le titre de ce projet à venir. Alors que Sacha veut toujours retourner sur scène pour se produire devant un public en direct, il veut continuer à faire évoluer ses fans sur les plateformes numériques pendant de nombreuses années à venir.