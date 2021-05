L’incroyable histoire de Mike Tyson quand il a assommé un éboueur avec sa “ main droite titanesque ” pour avoir jeté son pigeon

Si vous vous embêtez avec «The Baddest Man on the Planet», vous le faites à vos risques et périls, comme l’a découvert un éboueur.

L’ancien champion des poids lourds Mike Tyson est largement considéré comme l’un des plus grands boxeurs à avoir jamais vécu.

. – .

Mike Tyson est l’un des boxeurs poids lourds les plus décorés de tous les temps

Tyson a eu une éducation très difficile et, en plus de la boxe, son amour pour les pigeons lui a également donné un sentiment de perspective et de paix.

Ainsi, lorsque l’icône de la boxe a vu ledit binman jeter une caisse avec son pigeon préféré, qui venait de mourir, à la poubelle – tout l’enfer s’est déchaîné.

Et, naturellement, Tyson l’a terrassé avec une «main droite titanesque».

Rappelant l’incident, Tyson a déclaré: «Un matin, je me suis réveillé et j’ai trouvé que mon pigeon préféré, Julius, était mort. J’étais dévasté et j’allais utiliser sa caisse comme batte de stickball pour l’honorer.

«J’ai laissé la caisse sur mon perron et je suis entré chercher quelque chose et je suis retourné voir l’homme de l’assainissement mettre la caisse dans le concasseur.

«Je l’ai précipité et l’ai attrapé au ras de la tempe avec une main droite titanesque! Il était dehors froid, convulsant sur le sol comme un retard infantile.

Ironiquement, la première fois que Tyson a lancé un coup de poing, c’était aussi sur un pigeon.

Un voyou a sauvagement tué le pigeon de Tyson sous ses propres yeux, alors que l’enfant de 10 ans avait naturellement recours à la violence pour faire face à l’incident.

«Le gars a arraché la tête de mon pigeon. C’était la première chose que j’aimais de ma vie, le pigeon », a-t-il expliqué.

«Je ne sais pas pourquoi, je me sens ridicule juste en essayant de l’expliquer. Les pigeons sont tellement comme les gens.