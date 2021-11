L’incroyable histoire de Nikao, le héros de la Copa Sudamericana

21/11/2021 à 08:00 CET

Nikao a remporté sa deuxième Coupe d’Amérique du Sud avec Ath ce samedi à Montevideo. Paranaense. Le milieu de terrain, l’un des vestiges du titre 2018, a inscrit le but du titre face au Red Bull Bragantino (1-0) d’une volée spectaculaire. Il a été choisi par la Conmebol comme MVP du match. A 29 ans, il entre définitivement dans l’histoire du club de Curitiba, où il mène une vie marquée par la pauvreté, les déboires familiaux et les problèmes d’alcool.

L’alcoolisme l’a accompagné pendant une dizaine d’années, entre 12 et 22 ans, à une époque où il souffrait beaucoup des situations familiales qu’il a dû vivre. Il était au fond du puits, là où tout le talent qu’il avait pour le football pouvait rester, mais il est allé de l’avant.

Issu d’une famille pauvre du sud-est de l’État du Minas Gerais, il n’avait pratiquement aucun contact avec son père. À l’âge de huit ans, sa mère est décédée d’un cancer. Il était soigné par sa grand-mère, qui mourrait à l’adolescence… et peu de temps après, son frère aîné serait victime d’un tragique accident de voiture. C’était une gifle après l’autre.

Les meilleurs tirs de la pirouette de Nikão pour un but digne d’un titre ! C’est ainsi que @AthleticoPR a remporté la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/sTwtnDoxfO – CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 20 novembre 2021

« J’ai dû transpirer du sang, mais personne ne peut rien construire tout seul », déclare à propos de sa victoire sur la dépendance à l’alcool. Il est passé par les catégories de base du PSV Eindhoven, du CSKA Moscou, il a été dans mille et un clubs jusqu’à ce qu’en 2015 il arrive à Ath. Paranaense, où il a trouvé la stabilité. Il compte 47 buts en 300 matches officiels. Sa source de motivation est sa femme et ses deux enfants.

Il compte déjà trois titres importants avec Furacao : les deux sud-américains (2018 et 2021) et la Copa do Brasil (2019). Et, en décembre, il affrontera une nouvelle finale : celle de la Copa do Brasil contre At. Mineiro, qui est le champion virtuel du Brasileirao.

« La force de notre équipe passe par la volonté, par la détermination, en n’abandonnant jamais même si le jeu est très difficile pour nous », indique le dépliant, qui souligne que « Ce titre est le reflet du bon travail collectif qu’Ath. Paranaense exécute depuis des années, nous avons appris à jouer des finales. »

SOLIDARITÉ AVEC LES PLUS NÉCESSAIRES

Nikao n’a jamais oublié où sont ses racines. Pendant des années, elle a aidé à des projets sociaux à Curitiba, principalement avec les sans-abri, qui vivent dans la capitale la plus froide du pays. Les nuits d’hiver, il sort distribuer de la nourriture chaude, des vêtements et des couvertures aux plus démunis.

C’est quelque chose qu’il fait avec discrétion. « Vous me verrez à peine en parler », modestement dans les vestiaires du stade Centenario. « Quand un jour j’en avais besoin, j’ai trouvé de l’aide, maintenant j’essaye de tendre la main aux autres », assure.

Nikao il a conquis le cœur des torcedores athlétiques, de ses concitoyens et des vestiaires, où il joue un rôle de leader. « C’est une équipe exceptionnelle, qui travaille dur », a dit ce samedi Thiago Héléno, le capitaine du Furacao.