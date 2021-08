L’incroyable James Brown, hors scène et sur scène

C’est l’été 1964. L’Amérique est aux genoux Les Beatles, bien sûr, sans oublier Gerry & the Pacemakers, le Dave Clark 5, les Animals et le reste de la cavalerie montant l’invasion britannique.

Mais il y a beaucoup de bonnes choses américaines sur le graphique du 15 août : les garçons de la plage atteignent leur pleine puissance ; les Drifters sont “Under The Boardwalk” dans le Top 10 et Dionne Warwick est nouvelle dans le Hot 100 avec “You’ll Never Get To Heaven (If You Break My Heart)”.

Rejoindre Dionne parmi les nouvelles entrées est l’homme le plus dur du monde du spectacle. “Tu as tes baskets à talons hauts…”, chante-t-il, sur fond de cornes élancées. James Brown est en route pour un crossover pop, et il est “Out Of Sight”.

À cette époque, M. Brown avait du succès dans les charts R&B depuis huit ans. Il a marqué son premier hit soul avec « Please Please Please » en 1956 et son premier n ° 1 deux ans plus tard avec « Try Me », l’une des dix entrées soul du Top 10 à ce stade en 1964.

Un tremplin émouvant

L’attrait du crossover pop s’est avéré plus difficile à établir, avec un seul Top 20 à ce jour, pour “Prisoner Of Love” de 1963. Le suivant n’arriverait pas jusqu’à ce que “Papa’s Got A Brand New Bag” le classe dans le Top 10 en 1965. Mais en route, “Out Of Sight” était un énorme tremplin.

Crédité à James Brown & His Orchestra et faisant ses débuts à la 73e place, le morceau atteindrait la 24e place à la fin du mois de septembre et atteint la 5e place R&B. Il en est venu à représenter l’une des pièces phares du Parrain avant qu’il n’invente pratiquement le son funk heavy à partir de la seconde moitié des années 1960. Il figure également sur l’album de 1964 du même nom.

“Vous pouvez entendre le groupe et moi commencer à bouger dans une toute autre direction rythmiquement”, a déclaré Brown à propos de “Out Of Sight” dans son autobiographie de 2002 The Godfather Of Soul. « Les cuivres, les guitares, les voix, tout commençait à être utilisé pour établir toutes sortes de rythmes à la fois. »

Traverser l’Atlantique

Ses débuts dans les charts britanniques ne se sont pas non plus produits avant «Brand New Bag», mais le personnage plus grand que nature de Brown avait certainement attiré l’attention de l’autre côté de l’Atlantique, et pas seulement de ses premiers défenseurs, les pierres qui roulent. Guy Stevens de Record Mirror avait écrit en décembre précédent : « James Brown est presque aussi incroyable en dehors de la scène qu’il l’est sur scène.

Écoutez le meilleur de James Brown sur Apple Music et Spotify.

“Outre les trois groupes vocaux de Famous Flames, les bandes dessinées, les danseurs, les chanteurs et les musiciens de son spectacle, il emploie également son propre coiffeur, tailleur, chauffeur de bus, chauffeur personnel, directeur de la route, homme de publicité, secrétaire personnel et garde du corps.

«Il a récemment acheté un bus de 14 000 £ pour transporter tout son entourage d’un spectacle à l’autre. De plus, au cours d’une période de 30 jours, il porte plus de 120 chemises, joue plus de 4 800 minutes sur scène, chante et joue plus de 960 chansons ; et joue plus de spectacles et de danses que tout autre chanteur ou musicien actif dans le show business américain !

Achetez ou diffusez « Out Of Sight » sur l’album de James Brown du même nom.