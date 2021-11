L’incroyable match d’un Jonas Valanciunas sauvage contre les Clippers

Les pélicans l’emportent sur les Clippers menés par les meilleurs Jonas Valanciunas de sa carrière. Personne n’a compris que les Grizzlies l’ont transféré aux Pélicans en échange de Steven Adams et en le voyant jouer en ce début de saison ce mouvement est encore moins compris. Hier, il a montré qu’il a introduit le triple dans son jeu, ce qui le rend très dangereux. Il a terminé le match avec 39 points (15 sur 24 en placement et 7 sur 8 en triple). De plus, il a capté 15 rebonds (7 en attaque), distribué 3 passes décisives et volé 2 ballons. Énorme.

Superbe performance de @JValanciunas 39 PTS (niveau de carrière élevé)

15 CER

7-8 en triple (plus haut en carrière) Il est le quatrième joueur de l’histoire à signer un match avec 35+ points, 15+ rebonds et 7+ triples dans un match pic.twitter.com/3tzqXbkBCw – NBA Espagne (@NBAspain) 30 novembre 2021