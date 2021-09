L’incroyable nouveau projecteur portable de Kodak vient de recevoir sa première remise Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

En ce qui concerne les projecteurs de cinéma maison, il existe un accord sur Amazon pour lequel nos lecteurs deviennent fous. Les Projecteur de cinéma maison Yaber Pro V7 est une option fantastique que nous avons testée et que nous avons beaucoup aimée. Le seul vrai problème avec cela est le prix élevé de 600 $. C’est un prix élevé, mais il y a un accord mortel avec Amazon en ce moment. Un nouveau PDSF inférieur et une énorme remise de 100 $ réduisent le prix à seulement 195,99 $. C’est une affaire incroyable, et vous devriez certainement le vérifier si vous êtes à la recherche d’un projecteur de cinéma maison. Mais que se passe-t-il si vous recherchez un projecteur compact et portable sur Amazon ?

Nous avons passé les deux dernières semaines à tester une toute nouvelle option appelée le Projecteur intelligent HD portable Kodak Luma 400. Il est rapidement devenu notre nouveau projecteur portable préféré de 2021. Il a également enfin obtenu sa toute première remise sur Amazon !

Le meilleur nouveau projecteur portable sur Amazon

Les projecteurs portables sont géniaux. Il n’y a aucun doute là-dessus. Un bon projecteur portable vous permet de transformer n’importe quelle pièce en cinéma maison en un instant. De plus, vous pouvez diffuser des films sur un écran ou sur le côté de votre maison pour une expérience de visionnement en plein air. Ils sont si géniaux, mais il y a un problème avec eux. Il y a tellement d’options là-bas, il peut être difficile de savoir par où commencer.

Vous cherchez un projecteur de haute qualité plutôt qu’un bon marché ? Il y a une nouvelle option fantastique qui vient de sortir le 10 août. Elle s’appelle le Projecteur intelligent HD portable Kodak Luma 400, et Kodak nous en a envoyé un il y a quelques semaines pour le tester. Il ne fait aucun doute que c’est un nouveau modèle impressionnant. Nous avons trouvé que la clarté de ce modèle surclassait tout autre projecteur que nous avons testé et qui est aussi compact. De plus, sa luminosité est évaluée à 200 lumens ANSI, mais elle semble encore plus lumineuse que cela. Nous l’avons comparé à un projecteur compact comparable évalué à 200 lumens ANSI, et le Luma 400 était nettement plus lumineux.

Il y a quelques autres choses importantes que vous allez aimer à propos de ce projecteur. Tout d’abord, il fonctionne sous Android 9.0. Vous pouvez connecter votre smartphone, votre dongle de streaming, votre console de jeux vidéo ou tout autre élément via HDMI, USB ou Bluetooth. Mais vous n’en avez pas besoin si vous ne le souhaitez pas. Comme il intègre Android, vous pourrez installer toutes les applications de streaming que vous souhaitez. Cela inclut tout, de Netflix et Amazon Prime Video à Hulu et Disney Plus. C’est vraiment un home cinéma dans la paume de votre main !

Remise de prix Kodak Luma 400

Avec une qualité d’image impressionnante et 3 heures d’autonomie par charge, le Projecteur intelligent HD portable Kodak Luma 400 est génial. Il vient de sortir sur Amazon en août, et il est de nouveau en stock après avoir été épuisé. Si vous voulez le meilleur nouveau projecteur portable sur Amazon, votre recherche se termine ici.

Et si vous vous dépêchez, vous pouvez également profiter de la toute première remise d’Amazon !

Aussi, vous devriez également ramasser ce Écran de projection pliable de 120 pouces alors qu’il est à seulement 20 $ sur Amazon. C’est un écran infroissable impressionnant avec plus de 9 200 avis 4 étoiles et 5 étoiles sur Amazon. C’est un prix fantastique pour un écran de projection que les acheteurs d’Amazon aiment tant !

Informations rapides sur le Kodak Luma 400

Le projecteur portable Kodak Luma 400 met un home cinéma dans la paume de votre main C’est un mini projecteur LED portable qui affiche des images et des vidéos avec une qualité époustouflante Dispose d’une résolution native de 720p HD (1280 x 720) et prend en charge des résolutions d’entrée jusqu’à 4K , il a un indice de luminosité de 200 lumens ANSI est incroyable dans une pièce sombre Rapport de contraste de 3500:1, saturation des couleurs à 100 %, 16,7 millions de couleurs et format d’image 16:9 Projette une image entre 10 pouces et 150 pouces de diamètre à des distances entre La correction trapézoïdale verticale automatique intégrée de 0,65 pied et 12,5 pieds garantit une image parfaitement plate Le logiciel Android 9.0 et le Wi-Fi vous permettent de diffuser votre contenu préféré sans avoir besoin de connecter votre smartphone Prend également en charge les connexions Bluetooth, HDMI et USB Compatible avec les iPhones, iPads, appareils Android, ordinateurs portables, tablettes, clés de diffusion en continu, consoles de jeux vidéo, etc. La batterie rechargeable de 10 500 mAh dure jusqu’à 3 heures de lecture Parfaite pour une soirée cinéma en votre maison, votre jardin ou n’importe où ailleurs

Projecteur intelligent HD portable KODAK Luma 400 | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI et USB Prix catalogue : 449,99 $ Prix : 427,49 $ Vous économisez : 22,50 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

