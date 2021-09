L’incroyable nouvelle fonctionnalité Apple Maps d’iOS 15 que vous devez voir

Cela peut sembler fou, mais l’une des fonctionnalités les plus intrigantes d’iOS 15 à découvrir est Apple Maps. Maintenant, je serai le premier à admettre qu’Apple Maps n’est toujours pas aussi riche en fonctionnalités que Google Maps. Pourtant, Apple Maps dans iOS 15 comble certainement certaines des lacunes flagrantes. À titre d’exemple, Apple Maps permet désormais aux utilisateurs de récupérer des itinéraires avec des heures d’arrivée et de départ spécifiées. Encore plus excitant est une nouvelle fonctionnalité Apple Maps qui permet aux utilisateurs d’explorer les grandes villes en 3D.

Apple a publié iOS 15 il y a quelques jours et, dans l’ensemble, c’est certainement une mise à jour à télécharger. Même si la fonctionnalité de tueur d’iOS 15 – SharePlay – est un peu retardée, la mise à jour propose toujours plusieurs fonctionnalités intéressantes. Et bien qu’il y ait eu quelques plaintes dispersées concernant l’impact d’iOS 15 sur la durée de vie de la batterie, cela est probablement attribuable à l’indexation en arrière-plan qui accompagne toute nouvelle mise à jour du système. Cela dit, les utilisateurs de Spotify ont remarqué une décharge importante de la batterie, il convient donc de garder cela à l’esprit.

La nouvelle fonctionnalité 3D d’Apple Maps

À ne pas confondre avec la fonction de survol d’Apple Maps, la nouvelle fonctionnalité 3D d’iOS 15 offre aux utilisateurs un moyen plus immersif d’explorer les grandes villes. L’une des caractéristiques les plus accrocheuses est un mode nuit avec une “lueur au clair de lune”. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble ci-dessous :

Source de l’image : Pomme

“Avec cette mise à jour, nous poussons encore plus loin Maps, offrant aux utilisateurs plus de moyens de découvrir la beauté naturelle du monde et d’explorer les villes grâce à une nouvelle vue 3D”, a déclaré Eddy Cue, directeur d’Apple, dans un communiqué de presse.

Les cartes plus détaillées d’iOS 15 fournissent de nouvelles étiquettes routières, des détails d’élévation et « des centaines de points de repère personnalisés, la Coit Tower à San Francisco, le Dodger Stadium à LA, la Statue de la Liberté à New York et le Royal Albert Hall à Londres ».

Apple promet que davantage de points de repère personnalisés pour Apple Maps sont en route.

Actuellement, la gamme complète des nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps n’est disponible que dans quelques villes. Pour l’instant, les utilisateurs d’iOS 15 à Londres, Los Angeles, New York et San Francisco peuvent profiter de la nouvelle fonctionnalité 3D. Plus tard dans l’année, la fonctionnalité sera disponible à Philadelphie, San Diego et Washington, DC. Le support dans d’autres villes, dont Toronto, sera déployé en 2022.

Navigation améliorée

Une nouvelle fonctionnalité d’Apple Maps dont tous les utilisateurs d’iOS 15 peuvent profiter est une navigation améliorée. La nouvelle carte Apple Maps offre des détails routiers améliorés avec des informations sur les voies de virage, les médianes, les voies de bus et les passages pour piétons. De plus, Apple Maps dans iOS 15 offre plus de détails sur les échanges complexes. Si vous n’avez pas encore téléchargé iOS 15, voici à quoi ressemble le nouveau volet de navigation :

Source de l’image : Pomme

Tout compte fait, iOS 15 est une mise à jour solide tout autour. Bien sûr, si vous n’êtes pas pressé de vérifier une fonctionnalité particulière, il n’est jamais inutile d’attendre la version iOS 15.1 pour qu’Apple puisse résoudre certains bugs et problèmes de performances imminents.