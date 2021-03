L’incroyable parcours de football de Luka Modric découle de son altruisme et de son éthique de travail

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de, ses joueurs en prêt, Castilla, des friandises tactiques et d’autres pensées pertinentes – sont maintenant chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

C’est difficile à comprendre, mais incroyable à penser maintenant: il y a 29 ans, Luka Modric était un gamin jouant au football dans un parking vide, dans l’œil de la guerre d’indépendance croate. Ses séances d’entraînement au football, décrites par l’entraîneur de l’enfance Tomislav Basic, n’étaient qu’un abri symbolique – une évasion de la réalité. Physiquement, cela offrait aux enfants peu ou pas de confort du tout – c’était un hôte pour les grenades qui pleuvaient (parfois par milliers), avec tous les enfants qui couraient pour se mettre à l’abri alors que la tempête d’armes passait.

Luka a été nommé d’après son grand-père, Luka Modric Snr, qui a été brutalement exécuté par des militants serbes lorsque Luka (Jr) avait six ans. Ce fut une enfance traumatisante à endurer. Une partie de ce traumatisme est ce qui rend Luka si spécial maintenant. De cette zone de guerre est né l’un des meilleurs milieux de terrain centraux du Real Madrid de tous les temps, jouant toujours à un niveau incroyable à l’âge de 35 ans.

Modric est aimé de tous. Son personnage brille malgré – et peut-être à cause de – ce qu’il a enduré. Quand j’ai interrogé son ancien manager du Dinamo Zagreb, Branko Ivankovic, sur ses premières impressions de Modric en 2006, Ivankovic n’a pas parlé des capacités techniques de Modric comme de ce qui se démarquait.

«Ma première impression concernait sa personnalité», a déclaré Ivankovic. «Il était si jeune à cette époque et a eu une enfance très difficile.»

Ivankovic dit que les difficultés de Modric l’ont transformé en leader et qu’elles n’étaient pas seulement dues à son enfance. Il n’a pas toujours eu la confiance de tout le monde autour de lui, et à Zagreb, a même été prêté à Zrinjski Mostar en Bosnie, puis à l’Inter Zaprešić, une équipe qui fluctue dans et hors de la deuxième division croate. «Il avait eu une manière très difficile de devenir le joueur qu’il est aujourd’hui», dit Ivankovic. «Par exemple, au Dinamo Zagreb, il a été envoyé à un transfert de prêt à la ligue très brutale de Bosnie, et aussi après cela, à l’Inter Zaprešić – pas non plus une si bonne équipe.

Modric a brillé et est devenu un leader naturel de ces côtés, même dans ces premières années. Au cours de la saison 2004-2005, il a aidé l’Inter Zaprešić à atteindre son meilleur résultat (2e) de la Ligue croate pendant ce prêt.

« Avec l’Inter, il s’est battu pour le championnat – tu vois ce que je veux dire? » Dit Ivankovic. « Il est né en tant que leader, mais il a montré une qualité de football à l’époque qui m’a fait dire » il est le joueur le plus prospectif du monde « . »

Les années qui ont suivi, comme une boule de neige, ont confirmé la croyance d’Ivankovic en Modric – à la fois sur son talent et son dynamisme. Maintenant à 35 ans, avec une finale de Coupe du monde et un Balon D’or à son actif, il est impossible de contester sa grandeur. Mais tout le monde ne l’a pas vu à l’époque. Modric a été mis en doute au niveau national en Croatie, en Angleterre et en Espagne. Rien de tout cela n’a d’importance, et toute prise qui déprécie sa capacité générationnelle et son éthique de travail est risible maintenant.

Modric, qui a déjà été coupé de Hadjuk Split pour être trop léger, a obtenu une prolongation de contrat méritée avec le Real Madrid à l’âge de 30 ans, le menant jusqu’à aujourd’hui. Il a récompensé la confiance du club en lui, remboursant son salaire par dix fois avec des performances, des trophées, du leadership et de la dignité.

Ivankovic se souvient avoir été critiqué publiquement pour l’une de ses prises en particulier, lorsque le Dinamo Zagreb a joué contre le Werder Brême en 2007, lorsque la partie allemande s’est vantée du Brésilien Diego, qui était destiné à la célébrité. Ivankovic a déclaré publiquement que Modric était aussi bon que Diego, sinon meilleur. Les analystes et les fans ont ri. Le temps a dit la vérité.

«Quand nous avons joué contre le Werder Brême, ils avaient un excellent joueur brésilien, Diego», se souvient Ivankovic. «C’était une grande star, et après Brême, il a rejoint la Juventus. J’ai dit à ce moment-là que Modric était un meilleur joueur que Diego, et tout le monde, y compris Diego, était surpris. Mais j’étais sûr que Modric était un plus grand espoir et qu’il serait l’un des meilleurs joueurs du monde parce qu’il est un travailleur acharné et parce que c’est un joueur extrêmement talentueux qui a de la personnalité.

Ivankovic n’est pas surpris que Modric ait non seulement dépassé Diego, mais surpassé presque tous les milieux de terrain de sa génération, au point qu’il est devenu un grand de tous les temps. Le caractère unique de Modric ne repose pas sur un seul trait. Il n’est pas défini par des passes en dehors de la botte, ou un simple talent – ce que beaucoup ont. C’est le lecteur. C’est de la persévérance. C’est la volonté mentale de prendre soin de son corps – de prendre note de l’apport alimentaire et de l’entraînement approprié. Modric ne rivalise pas avec les autres, il est en concurrence avec lui-même.

«Chaque jour, il veut être meilleur. Mieux, mieux, mieux », dit Ivankovic. «Il ne se compare pas aux autres joueurs. Il veut juste être meilleur jour après jour.

Modric passe le célèbre DiegoPhoto de Friedemann Vogel / Bongarts / .

Modric a déjà presque atteint 2000 minutes en championnat cette saison – bon pour la 40e place dans le pays, et troisième derrière seulement Thibaut Courtois et Raphael Varane dans l’équipe. Lorsque les médias grand public parlent d’athlètes anormaux qui vieillissent bien, peu parlent de Modric de la même manière qu’ils le font avec Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Peut-être que Modric n’est pas grand et construit comme un dieu grec comme ces deux-là – mais il se soucie de son corps de la même manière. Son éthique de travail est incomparable.

Ivankovic dit qu’il savait qu’après chaque séance d’entraînement à Zagreb, il devrait probablement rester plus longtemps. «Entraîneur, entraîneur», se souvient-il que Modric l’avait appelé pendant l’entraînement. «Pouvons-nous travailler après la formation?» C’était un événement régulier. Cet état d’esprit vous mène loin. Cela peut faire la différence entre atteindre le sommet ou voir votre carrière s’épuiser. Modric, qui a joué initialement hors de sa position à Tottenham, a traversé l’adversité et s’est frayé un chemin vers le sommet plutôt que de s’effondrer. Il a dû repartir de zéro au Real Madrid, et encore une fois, s’est frayé un chemin jusqu’au sommet sans se faire dorloter. C’est de la patience et de la confiance en soi. C’est la grandeur.

Modric a eu différents rôles au cours de sa carrière, et tous les postes n’ont pas maximisé son rendement. Être joué hors de position souvent et suffisamment peut faire dérailler la carrière d’un joueur, ralentir son développement et anéantir sa confiance dans la terre. Il est difficile de trouver un endroit idéal où un manager se soucie suffisamment de votre développement individuel pour créer un programme qui vous aide à prospérer. Le football est dur. Les managers changent. Les destins changent.

Lors de la dernière saison de Modric à Zagreb, il a marqué 17 buts et obtenu 11 passes décisives. Depuis, il a joué comme un meneur de jeu profond, un 10 et un milieu de terrain défensif solitaire. Il a joué dans tous les plans tactiques imaginables. Pendant les trois tours du Real Madrid, il était le superglue de l’équipe aux deux extrémités du terrain – surgissant dans toutes les positions imaginables pour contrecarrer les attaques de l’opposition tout en contribuant offensivement dans les moments clés. Il y a un caractère unique dans sa façon de jouer – il couvre un terrain comme peu de gens dans l’histoire du football l’ont fait. Il le fait toujours à 35 ans. Son insistance à être physiquement capable de jouer ce rôle à ce niveau doit être saluée. Cela devrait être quelque chose auquel aspirent les jeunes milieux de terrain.

« Si vous voulez être l’un des meilleurs joueurs, il ne suffit pas de tenir le ballon quelque part », déclare Ivankovic. «Luka a le pouvoir de revenir en arrière et le pouvoir de terminer un coup offensif.»

Ivankovic a fait jouer Modric dans un rôle plus offensif, mais n’est pas surpris du succès de Modric depuis des positions plus profondes. Le manager croate voulait utiliser les atouts de Modric pour aider l’équipe dans le dernier tiers.

«En tant que milieu de terrain, il devait marquer, pas seulement passer», a déclaré Ivankovic à propos de l’explosion de 17 buts de Modric lors de la saison 2007 – 2008.

Pour Ivankovic, la clé du succès de Modric était qu’il n’était jamais déterminé à être un joueur unidimensionnel. Son portefeuille de compétences vaste et diversifié le rend jouable par n’importe quel manager, dans n’importe quel schéma.

«Avec moi, il n’a pas joué en tant que milieu de terrain défensif», dit Ivankovic. «C’était un milieu offensif, mais il respecte d’abord la défense. Il respecte toutes les règles du football aujourd’hui, et pas seulement ce qui se passe en attaque. Comme vous le voyez au Real Madrid, il est en marche arrière, il court, il essaie de marquer. C’est la même chose dans l’équipe nationale croate. »

Modric n’a plus jamais atteint ces chiffres offensifs de la saison 2007 – 2008 – mais son rôle a changé et son influence globale sur le terrain a augmenté. En tant que joueur du Real Madrid, son objectif global + sa contribution à l’assistance ont atteint un sommet lors de la saison 2019-2020 de la Liga – la même saison où il avait eu plus de 400 tentatives de pression et 22 tirs bloqués. Au cours de la saison 2016-2017 – la saison la plus impressionnante du Real Madrid de mémoire récente – Modric a enregistré 42 interceptions absurdes tout en effectuant 1,85 dribbles par match. Cette saison, Modric profite du meilleur ratio but + aide de toute sa carrière au Real Madrid.

Au milieu de tout cela, Modric, en plus d’être mis à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers lors de la saison 2014-2015 pendant 23 matchs, est resté durable et fiable.

Mais on craint plus que jamais que Modric ne s’épuise avec tous ces jeux auxquels il joue cette saison.

«Je ne suis pas inquiet», dit Ivankovic. «Il prend soin de son corps. Il respecte la formation. Il se repose également à la maison et il a une famille fantastique avec qui il passera beaucoup de temps. Sa famille le rafraîchit et le maintient au plus haut niveau.

«D’accord, il peut avoir des matchs où il a l’air un peu fatigué, mais en général je ne m’inquiète pas pour lui car il se prépare. S’il est de bonne humeur, il sera en bon état. Je ne m’inquiète pas de sa puissance car son âge.

Alors que Modric approche de la fin de la trentaine, il est difficile de voir où sa carrière se termine. Lui, avec des joueurs comme Sergio Ramos, fait exception à la règle – les plus grands arguments pour que le Real Madrid révise la façon dont il traite les contrats des joueurs de plus de 30 ans. Certains joueurs portent un toast à 27, d’autres ne s’en sont même pas rapprochés. leur apogée à cet âge. Il est difficile de mettre une couverture sur les footballeurs en fonction de leur âge. (Une étude réalisée en 2016 a noté que la plupart des footballeurs atteignent un sommet entre 25 et 27 ans. Les valeurs aberrantes qui prolongent ce pic à un âge plus avancé sont impressionnantes et ont un dénominateur commun: ils sont méticuleux dans la façon dont ils traitent leur corps. Je soupçonne ce nombre augmentera avec chaque génération qui passe.)

La grâce avec laquelle Modric a vieilli a suscité un débat sur sa place dans l’histoire du football, en particulier par rapport à deux rivaux: Xavi Hernandez et Andres Iniesta, tous deux sortis de la scène du football grand public avant Modric. Alors que j’évoque Xavi (jouant au Qatar à 35 ans) et Iniesta (jouant au Japon à 33 ans), Ivankovic m’interrompt à mi-réflexion.

«Je vais vous dire quelque chose», dit Ivankovic. «Modric est devenu le meilleur joueur d’Europe à l’âge de 33 ans. Beaucoup de joueurs après 30 ans commencent à penser: «D’accord, nous sommes sur le point de terminer notre carrière» et ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas travailler sur eux-mêmes et essayer d’être meilleurs.

Pour Ivankovic, ce que Modric a fait pour prolonger sa carrière est spécial, et est peut-être encore plus impressionnant que ce que Ronaldo et Ibrahimovic ont fait. Il poursuit en disant que Modric, Xavi et Iniesta sont tous au même niveau. À ce jour, le manager croate évoque la longévité de Modric dans ses entraînements avec ses joueurs actuels comme exemple à modéliser.

«Il n’est pas comme Ibrahimovic ou Ronaldo. Il est quelque chose de plus », dit Ivankovic. «Il est devenu le meilleur joueur du monde et est originaire de Croatie – pas d’Espagne, d’Angleterre ou d’Italie. Tout le monde pense toujours aux joueurs brésiliens, argentins, italiens, anglais, français, espagnols ou portugais. »

Ce qui ressort le plus chez Modric, c’est que son succès individuel est un sous-produit de son altruisme – son acceptation et son servitude envers les objectifs collectifs de l’équipe, ce qui le voit exécuter chaque petite micro-tâche à portée de main pour élever son équipe. .

« Luka Modrić est un joueur qui est vraiment, vraiment un joueur d’équipe », conclut Ivankovic. « Il pense toujours à l’équipe, puis à lui-même »