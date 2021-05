L’incroyable pénalité que Neymar a raté

24/05/2021 à 04:44 CEST

Efe

Le Paris Saint-Germain a remporté ce dimanche contre Brest au stade Francis Le Blé une victoire futile (0-2) qui ne leur a pas permis de remporter le titre de Ligue 1 en France, qui a finalement conquis Lille.

Ce ne fut pas une journée facile pour l’équipe de Pochettino, qui pouvait déjà en profiter après le quart d’heure d’ouverture avec un penalty commis par Romain Faivre sur Di María et que Neymar exécutait mal, qui lançait le ballon. Le but du Brest, dans une curieuse manœuvre, Il ne s’est pas placé au centre du but, mais a offert tout son flanc gauche à Neymar. Un match à la confusion entre les deux que le Brésilien a mal résolu de quelques centimètres, même si la décision du gardien était au moins extravagante.