L’incroyable performance de Ja Morat lors de la défaite des Grizzlies contre les Lakers

Ja morant promet de devenir un joueur légendaire et un joueur mémorable dans la ligue et à travers le monde. Grizzly de Memphis, et il est donc affiché tous les soirs. Cette saison est peut-être celle de son émergence et de sa consolidation définitives dans l’élite NBA, et s’il continue à performer comme il l’a fait lors de la défaite de son équipe contre les Lakers de Los Angeles, il y parviendra. Le jeune meneur de jeu est devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise du Tennessee à enregistrer une performance de 40 points et 10 passes décisives.

MORANT. IMPOSSIBLE. pic.twitter.com/fss4Fg3HEv – Rob Perez (@WorldWideWob) 25 octobre 2021