L’incroyable raison pour laquelle Kyle Kuzma a préféré aller chez les Kings et non chez les Wizards

Les Lakers de Los Angeles ils en avaient presque fini avec Rois de Sacramento pour incorporer Buddy Hield. Finalement, ils ont fini par incorporer Russell Westbrook via Les sorciers de Washington. Ce transfert a affecté Kyle Kuzma, qui a fini par partir et DC. Aujourd’hui, il a admis qu’il avait été informé que tout était fait avec les Rois et que pour lui le changement de destin était un «choc». Maintenant, il admet qu’il est ravi de pouvoir jouer pour les Wizards avec Bradley Beal, mais il a reconnu que l’idée d’aller à Sacramento, rester en Californie, était la plus attrayante pour lui :

“Je me suis dit ‘OK, Sacramento, 45 minutes de vol. Pas mal. Je peux aller à Napa. Aller à Sac aurait été amusant. Je serais devenu fou. C’est ce que je pense.”