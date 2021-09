L’incroyable raison pour laquelle l’ancien cible de Man United, Edouardo Camavinga, a rejoint le Real Madrid cet été en tant que premier but de la nouvelle superstar de Los Blancos contre le Celta Vigo

Edouardo Camavinga est l’un des espoirs les plus prometteurs du football et il a parfaitement démarré sa carrière au Real Madrid en marquant dimanche lors de la victoire 5-2 de Los Blancos sur le Celta Vigo.

Le Français est entré en jeu en tant que remplaçant et a marqué dans les cinq minutes suivant son introduction, inscrivant le dernier but de la déroute après que son compatriote Karim Benzema ait marqué un triplé et que Vinicus Junior soit également inscrit sur la feuille de match.

Camavinga est entré en jeu et a marqué pour le Real dans ce qui était un premier caméo de rêve

Cela a été une augmentation remarquable pour le jeune de 18 ans, qui a rejoint les géants espagnols de Rennes pour un montant de 37 millions de livres sterling le jour de la date limite.

Son chemin vers le sommet a été tout sauf un chemin en douceur, cependant.

Né en Angola en 2002, Camavinga a grandi dans une communauté désespérément pauvre et deux ans après sa naissance, sa famille a déménagé en France à la recherche d’une vie meilleure.

En 2013, un terrible incendie a brûlé sa maison et une fois de plus sa famille a tout perdu.

Camavinga a rejoint l’académie de Rennes à 11 ans

Camavinga est tombé amoureux du football et son incroyable talent était évident pour tous, devenant le plus jeune joueur de Rennes en 2019 avant de réaliser le même exploit en France un an plus tard.

Et avec un grand respect pour tout ce que Rennes a fait pour lui et sa famille, l’adolescent a décidé de quitter le club cet été pour une raison bien particulière.

Au lieu d’attendre de devenir agent libre l’été prochain, avec une multitude de clubs – dont Manchester United – prêts à le recruter, Camavinga a cherché à aider son club d’enfance de Rennes en partant cet été afin qu’ils aient empoché des frais.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a expliqué la situation sur son podcast dimanche.

Il a fait ses débuts en France l’année dernière

“Quand il a communiqué à Rennes qu’il n’allait pas prolonger son contrat car il recherchait les meilleurs clubs, il a eu l’occasion de dire que je peux attendre l’été prochain et choisir entre des clubs anglais, français, espagnols, allemands et italiens”, a-t-il ajouté. il a dit.

« Au cours de la dernière semaine après avoir rencontré sa famille et ses agents, il a dit que je voulais partir tout de suite parce que je veux que Rennes reçoive de l’argent.

« C’est ce qu’ils ont fait et c’était une incroyable démonstration d’amour et de respect pour Rennes par Camavinga et sa famille.

“Le Real Madrid a accepté de payer 31 millions d’euros tout de suite plus les ajouts. C’est un montant incroyable pour Rennes car il était joueur autonome l’été prochain.

La nature travailleuse et humble de Camavinga l’a amené au sommet à un âge extraordinairement jeune, et il semble prêt à y rester pendant de nombreuses années à venir.

