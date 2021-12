L’incroyable rallye de Crypto.com Coin pourrait se poursuivre mais avancer prudemment

Sur la base de ses performances ces derniers jours, est-ce que le Crypto.com Pièce de monnaie (CCC :CRO-USD) refroidissement super-rallye? Passant d’environ 21 cents par pièce début novembre à 97 cents par pièce le 24 novembre, la semaine dernière, il a commencé à baisser. Au moment d’écrire ces lignes, il se négocie à environ 68 cents par pièce.

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

Mais alors qu’il est en baisse d’environ 30% par rapport à son plus haut historique, ses jours de mouvements épiques plus élevés ne sont peut-être pas terminés. Tout comme la frénésie entourant d’autres cryptos spéculatifs cette année, comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), il peut durer plusieurs tours avant d’atteindre vraiment son apogée.

Pourquoi? D’une part, la conscience de Crypto.com vient tout juste de commencer à décoller. Un accord de parrainage à venir étendra encore sa connaissance du grand public. L’attention accrue portée à la plate-forme d’échange de crypto-monnaie titulaire de la pièce profitera probablement indirectement au prix du CRO-USD. Deuxièmement, le potentiel de « devenir riche » est peut-être plus que suffisant pour convaincre les commerçants de continuer à s’y engager.

Bien que ce soit l’un des 15 cryptos les plus précieux par capitalisation boursière, il peut encore avoir une longue piste devant lui. Soyez prudent, bien sûr, car il n’est pas garanti que la frénésie continuera. Néanmoins, si un pari cryptographique est ce que vous recherchez, aujourd’hui, ce nom peut être juste le ticket.

Crypto.com Coin en un coup d’œil

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs et opérant dans plus de 90 pays, Crypto.com est devenu une société de services financiers majeure dans l’économie de la blockchain. Grâce à sa plateforme, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Les cryptos proposés incluent des noms établis comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD), jusqu’à des noms plus obscurs. La société vend également des jetons non fongibles (NFT) et propose également des cartes de crédit cryptées.

Grâce à sa plate-forme, vous pouvez même effectuer des transactions DeFi (finance décentralisée). Par exemple, l’agriculture de rendement. D’accord, donc Crypto.com est un peu comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), Binance, et la plupart des autres principaux échanges cryptographiques.

Alors, qu’y a-t-il de si spécial à propos de Crypto.com Coin, et quel est l’intérêt de le détenir ?

Au-delà de le détenir comme un investissement, la possession du jeton natif de cette plate-forme s’accompagne de nombreuses incitations/récompenses. Par exemple, selon le montant que vous misez dans CRO-USD, vous pouvez obtenir de généreuses remises en argent si vous utilisez sa carte de crédit. Le jalonnement de 40 000 $ dans la pièce vous rapportera 5% de remise en argent et le jalonnement de 400 000 $ peut vous rapporter 8% de remise en argent sur tous les achats.

Mais ce ne sont pas les avantages de détenir des CRO-USD qui font que les aficionados de la crypto en parlent aujourd’hui. Au lieu de cela, c’est l’incroyable course qu’il a menée ces dernières semaines. Un rassemblement a débuté principalement par l’annonce de la signature d’un accord de droits de dénomination de 700 millions de dollars sur 20 ans pour le stade de Los Angeles, actuellement connu sous le nom de Staples Center.

Pourquoi le CRO peut avoir de la place pour atteindre de nouveaux sommets à court terme

Il peut sembler que les investisseurs ont déjà évalué les avantages de cet accord, étant donné que Crypto.com Coin a plus que triplé au cours du mois dernier. Même ainsi, son prix n’a peut-être pas encore atteint son maximum.

Encore une fois, cela est dû à deux facteurs : une notoriété croissante et son attrait pour « devenir riche ». Si vous suivez le marché de la cryptographie, vous pouvez croire que tout le monde et leur mère ont entendu parler de Crypto.com. Cependant, le grand public peut en être beaucoup moins conscient.

Au moins, ils étaient peut-être moins au courant avant la nouvelle de cet accord sur le stade. Les efforts de marketing ultérieurs pourraient aider à le faire devenir comme Coinbase, qui est autant un nom familier que Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). L’association de cette pièce à une marque de plus en plus populaire pourrait l’aider à connaître une nouvelle flambée des prix.

En ce qui concerne son attrait pour « devenir riche », Crypto.com Coin, avec une capitalisation boursière d’environ 18 milliards de dollars, peut donner l’impression que tout est hors de son potentiel « vers la lune ». Mais là encore, il a peut-être de bonnes chances de participer à un autre rallye 3x ou 4x. Son prix unitaire est bas, ce qui pourrait amener les investisseurs à croire qu’il a un potentiel de hausse supérieur à celui des cryptos plus chers.

De plus, comme mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, l’a récemment soutenu, si Pièce Binance (CCC :BNB-USD), associé à la bourse Binance, peut afficher une capitalisation boursière d’environ 100 milliards de dollars, pourquoi le CRO-USD ne le pourrait-il pas ?

Le verdict : soyez prudent, mais ne présumez pas que c’est terminé pour l’instant

Les ingrédients sont peut-être là pour que le rallye CRO-USD se poursuive. Mais cela ne veut en aucun cas dire que c’est un slam dunk. Après avoir fait un bond dans l’actualité du sponsoring des stades, trop de détenteurs de celui-ci peuvent prendre des bénéfices, le faisant baisser. La frénésie qui l’entoure maintenant peut ne pas durer aussi longtemps que la frénésie qui a envoyé Shiba Inu « sur la lune ».

Avancez prudemment, mais ne supposez pas d’emblée que le prix de Crypto.com Coin a atteint un sommet.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.