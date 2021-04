L’incroyable record de Guardiola en éliminatoires de la Ligue des champions

29/04/2021

Qu’auront les discussions de Guardiola à la mi-temps? Contre le PSG, Guardiola a une nouvelle fois montré qu’il était un fantastique manager de groupe. En plus d’imprimer un style de jeu marqué, parfaitement distinguable dans chacune des équipes qu’il a entraînées, toujours sous la prémisse du football total de Cruyff, Santpedor sait motiver et encourager ses joueurs à tourner le tableau de bord dans les matchs clés. Selon ESPN, aucun autre entraîneur n’a réussi à le faire plus de fois en phase à élimination directe de la Ligue des champions que lui, qui l’a fait jusqu’à 6 fois, comptant mercredi dernier contre l’équipe parisienne.

Des chiffres qui démontrent le caractère du Catalan et la passion qu’il met dans chaque match, toujours habillé avec la confiance que ses footballeurs ont dans ses lignes directrices. L’ancien joueur du Barça double cette statistique pour passer au suivant sur la liste. Frank Rijkaard, également ancien technicien du Barça, est le prochain à l’avoir réalisé trois fois. Derrière le Néerlandais, avec 2, deviennent de véritables légendes des bancs comme Ferguson, Zidane, Mourinho, Wenger ou Ancelotti, entre autres.

À la recherche de sa première finale de la meilleure compétition européenne depuis son départ de l’équipe du Barça, Manchester City a réussi à laisser le match nul sur la bonne voie après être allé au vestiaire après les 45 premières minutes avec un contre 1-0. Selon Bernardo Silva, les paroles de Guardiola à la mi-temps, dans le plus pur style de son mentor, étaient: “Vous devez profiter davantage“, et ils le font comme ça.

Le tableau noir est important et Pep sait parfaitement y donner des instructions, mais parfois on oublie les détails des mots qui font la différence.

S’exprimant en fin de match, Guardiola a expliqué plus en détail les consignes qui leur permettaient de “suffoquer” le PSG en seconde période: “A la mi-temps on n’a rien changé, nous nous sommes seulement dit qu’il fallait jouer avec notre personnalité. Et c’est ce que nous avons fait“Le résultat, une victoire très importante qui peut valoir la moitié de la Ligue des champions.