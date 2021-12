L’incroyable renouveau de Kemba Walker

Séparé de l’équipe, humilié en public pour ses déficiences défensives et clairement identifié comme le présumé coupable de la mauvaise dynamique de Knicks de New York. Telle était la situation de marcheur Kemba il y a quelques semaines, mais tout a radicalement changé. Les absences dues aux protocoles ont fait Tom Thibodeau Je fais à nouveau confiance à Kemba et le meneur répond clairement. Quatre matchs impressionnants, comme en témoigne le Statistiques NBA, y compris le triple-double qu’il a signé contre les Hawks le jour de Noël, quelque chose qu’il n’avait pas réalisé depuis 2014.

Kemba Walker depuis son retour dans la rotation : 29-6-3, 5 trios 21-8-5, 3 trois 44-9-8, 7 trois 10-10-12, 1 chiffre d’affaires Aujourd’hui était son premier triple-double depuis 2014 et le premier jamais réalisé par un Knick à Noël. pic.twitter.com/q4gxnwPSL3 – StatMuse (@statmuse) 25 décembre 2021