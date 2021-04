L’incroyable transformation corporelle de Jorge Masvidal depuis l’UFC 251 en tant que “ Gamebred ” semble déchirée pour le match revanche de Kamaru Usman

Jorge Masvidal a averti le monde qu’il n’avait besoin que de six semaines pour battre Kamaru Usman et “ Gamebred ” fait certainement tout son possible pour prouver qu’il a raison.

L’année dernière, Usman a remporté une victoire décisive contre le natif de Miami à l’UFC 251 à Fight Island pour conserver son titre de poids welter.

Jorge Masvidal ressemble à sa vie pour l’UFC 261

Pourtant, il y avait plusieurs mises en garde associées à la victoire; Masvidal a pris le combat avec un préavis de seulement six jours et a été contraint de couper 20 livres juste pour atteindre la limite de poids.

Dans l’octogone de Fight Island immédiatement après le combat, il a même déclaré au président de l’UFC qu’il avait l’impression de pouvoir battre Usman s’il lui en donnait à nouveau l’occasion.

Après avoir pesé près d’un an plus tard pour l’UFC 261 et avec un camp complet derrière lui, il semble que “ Gamebred ” va tenir sa promesse et soit en parfait état.

Pesant le premier à Jacksonville, Masvidal a frappé la balance à un poids prêt de 170 lb – un poids de championnat – semblant beaucoup plus déchiré qu’il ne l’avait fait en juillet sur Fight Island.

Masvidal a eu de la chance de ne pas s’évanouir lors des pesées de l’UFC 251

Alors que la dernière fois que le vétéran avait besoin d’une serviette pour faire du poids, il a frappé la balance en premier la nuit dans le Sunshine State et avait l’air impatient de participer à son 50e combat professionnel de MMA.

Masvidal dit que s’il gagne à l’UFC 261, il donnera au Nigérian Nightmare la même courtoisie.

“Certainement, il m’a donné une chance”, a déclaré Masvidal lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 261.

«Que nous soyons d’accord ou non, il m’a donné une autre chance de concourir, alors je vais certainement lui donner la chance de concourir à nouveau.