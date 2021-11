L’incroyable transformation corporelle de The Rock 25 ans après les débuts de la WWE Survivor Series alors qu’il a l’air absolument fou

La WWE est un monde où des personnages plus grands que nature deviennent des superstars sous vos yeux, mais il y a 25 ans, à Survivor Series, la plus grande star de la lutte jamais vue est peut-être née.

The Rock s’est frayé un chemin dans un match traditionnel à cinq contre cinq des Survivor Series et le légendaire Jim Ross a proclamé « c’est un blue chipper là ! »

WWE

The Rock n’était pas trop déchiré quand il a fait ses débuts à la WWE

Rock se concentrait toujours sur le fait d’être un athlète

The Great One allait être le dernier homme debout dans le match de la série Survivor à l’intérieur du Madison Square Garden et dans les deux ans, il serait champion de la WWE.

Le Brahma Bull n’avait que 26 ans lorsqu’il a atteint le sommet de la WWE et il deviendrait 10 fois champion du monde, cinq fois champion par équipe et deux fois champion intercontinental avant de partir en 2003, ou 2004 si vous incluez son retour de WrestleMania 20.

The Rock était facturé 275 livres à son apogée au tournant du millénaire. Il a été facturé pour le même poids à son retour dans l’entreprise en 2011 et il était considérablement plus volumineux à ce moment-là.

Il est largement admis que le poids de The Rock était en fait plus proche, sinon de 275 livres à son retour et sa première course avec l’entreprise l’a vu faire pencher la balance autour de 250-260 livres.

Au fur et à mesure que la carrière de Rock à la WWE avançait, il était plus mince et construit pour travailler plutôt que d’avoir une certaine apparence

The Rock face à Vince McMahon en 2001

Le « Iron Paradise » de Rock est sa salle de sport mobile qu’il emporte partout avec lui pour s’assurer qu’il peut toujours s’entraîner, peu importe à quel point il est occupé. Il s’entraîne souvent à 4 heures du matin pour s’assurer qu’il peut se lever avant le début d’une journée de tournage.

Dwayne Johnson, le vrai nom de The Rock, a toujours été accro à l’entraînement grâce à son père, Rocky Johnson, qui appliquait une mentalité similaire. Mais, il n’a vraiment commencé à se muscler qu’en 2010 alors qu’il se préparait pour le dernier opus de The Fast and The Furious.

Il reviendrait à la WWE un an plus tard pour accueillir WrestleMania et lutterait contre John Cena une année complète après cela. Un an plus tard, Rock a été choisi comme Hercule et encore une fois, son corps était important.

Rock a commencé à se concentrer sur l’utilisation de son corps pour dominer le marché à Hollywood

En parlant du rôle d’Hercule, Rock aurait mangé jusqu’à sept repas riches en protéines par jour en préparation.

Cela représentait un total énorme de 4 131 calories, ce qui est essentiellement le double de la moyenne recommandée pour les hommes. Lorsqu’il n’est pas en formation, il mange normalement environ cinq repas par jour.

Le prochain rôle majeur de Rock le voit devenir le super-héros Black Adam. Pour la partie, l’ancienne star de la WWE s’est mis plus de pression pour être plus belle que jamais, malgré ses 49 ans.

« J’ai travaillé extrêmement dur pour suivre un régime, m’entraîner et me préparer, contrairement à tout autre rôle de toute ma carrière », a-t-il écrit sur Instagram. « Manipuler l’eau, le sodium, le cardio mais aussi devoir pousser et tirer du vrai fer pour avoir des muscles denses, secs et détaillés.

@therock – Instagram

The Rock est devenu en pleine forme pour son rôle dans le film Baywatch et il a réussi à garder du volume en vieillissant

« C’est une vraie science qui prend des mois et des mois pour tout composer avec mon entraîneur de force et de conditionnement @daverienzi qui garde un œil très vigilant, affinant constamment notre stratégie quotidiennement. »

Repas #1 10 oz de morue2 œufs entiers2 tasses de flocons d’avoineRepas #2 8 oz de morue12 oz de patate douce1 tasse de légumesRepas #3 8 oz de poulet2 tasses de riz blanc1 tasse de légumes

@therock – Instagram

The Rock mange des repas de triche légendaires Repas #4 8 onces de morue2 tasses de riz1 tasse de légumes1 cuillère à soupe d’huile de poisson—122Repas #5 8 onces de steak12 onces de salade de pommes de terre et d’épinards au four (oignons, poivrons, champignons) 1 cuillère à soupe d’huile de poisson oméga-3

@therock – Instagram

Le Rock en forme pour Black Adam

Comme vous pouvez le voir, The Rock absorbe suffisamment de nourriture pour nourrir une famille ordinaire de quatre personnes en trois jours, mais il a besoin de carburant avec la quantité qu’il calcule.

Le Hollywood A-Lister a besoin de protéines pour s’assurer que ses muscles reçoivent les nutriments dont ils ont besoin et après avoir fait cela pendant une décennie, l’homme approche les 50 ans et est en meilleure forme maintenant que lorsqu’il était au sommet de la montagne de la WWE à mi-parcours. -fin des années 20.