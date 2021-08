L’incroyable vidéo BOTW Trickshot est essentiellement les Jeux olympiques de Zelda

Gif : Lien Nintendo/Duplex

Quel est le moyen le plus sûr de rendre une chose cool plus cool ? Facile : Réglez-le sur de la musique vraiment épique. Le cas d’espèce ici est un nouveau montage passionnant de trickshot de The Legend of Zelda: Breath of the Wild par le streamer BotW Duplex Link. Le film serait génial en sourdine, mais la bande-son le rend encore plus divertissant.

La vidéo de huit minutes démarre avec quelques temps forts édités des cinématiques de BotW (protégez la princesse ! Ganon mauvais !) avant d’y entrer. Et laissez-moi vous dire, quand ça y pénètre, ça y pénètre. Voir par vous-même:

Duplex Link, qui a consciencieusement publié des vidéos d’astuces BotW pendant des années, a travaillé sur le montage pendant environ quatre mois. L’année dernière, le YouTuber a publié un tutoriel vidéo illustrant comment se lancer dans la mésosphère depuis à peu près n’importe où. Tout au long du montage, vous pouvez voir des astuces similaires, dans lesquelles Link fait exploser les ennemis d’en haut avec des barrages incessants de différents types de flèches. Duplex Link aime très clairement prendre son envol.

Mais au-delà de cela, une grande partie du film échappe à une compréhension facile. Pensez-y comme à un sport olympique, par exemple l’escalade, la planche à roulettes ou la gymnastique.

Vous savez comment, lorsque vous regardez des athlètes aussi talentueux faire leur travail, vous êtes impressionné tout en comprenant ce qui se passe ? Sans aucun doute, vous êtes témoin d’une formidable démonstration de compétence – probablement, avouons-le, au-delà de ce que vous pouvez faire – mais vous comprenez les mécanismes fondamentaux de ce qui se passe. Et puis vous regardez le sport à un niveau olympien, et c’est juste, comme, ce que le ffffffuuu… C’est essentiellement la vidéo de Duplex Link.

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: Un fan de Zelda décompose le mouvement le plus maîtrisé de BOTW

Bien sûr, tout cela est amplifié par la musique de fond, qui semble appartenir à un film de Tom Cruise de 2013, avec ses tambours vrombissants et ses cordes orchestrales. (Pour les curieux, les deux morceaux sont “Redemption” de Mitchell Broom et “SABRE Squad” d’InfraSound.) Une façon plutôt cool de commencer un lundi.