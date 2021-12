L’incroyable vidéo d’Urban Meyer devient virale après la défaite des Jaguars

Les Jaguars de Jacksonville ont été battus par les Titans du Tennessee 20-0 dimanche.

Avec la défaite, les Jags sont tombés à 2-11 cette saison.

Une séquence particulière qui s’est produite au cours de cette sortie a parfaitement résumé non seulement le déroulement de ce match spécifique, mais également le déroulement de l’année entière pour Jacksonville.

Après que son équipe soit à nouveau tombée de façon embarrassante, une vidéo incroyable mettant en vedette Urban Meyer est immédiatement devenue virale. Il présentait un air d’abattement absolu sur son visage alors qu’il entrait pour une poignée de main avec l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel.

Meyer a eu une terrible campagne 2021 à la fois sur et en dehors du terrain. Les trucs hors du terrain ont commencé quand il a été arrêté en vidéo dans un bar en train de se faire broyer par une jolie jeune femme blonde. Puis un clip encore plus embarrassant a émergé, montrant exactement où Meyer plaçait sa main pendant que la femme dansait.

Finalement, la femme et la fille de Meyer publieraient des déclarations, essayant de mettre la situation au lit. Pendant un moment, tout a semblé s’améliorer – seulement pour des affirmations plus troublantes à sortir. Des allégations ont été faites au sujet d’une série de messages texte inappropriés et d’un troisième clip pire. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ces accusations.

Sur le terrain, les choses n’ont guère été mieux. Les Jaguars ont eu du mal. La relation de Meyer avec le quart-arrière Trevor Lawrence n’est pas excellente, et il y a des discussions selon lesquelles la majorité des vestiaires se sont déjà retournés contre lui.

La propriété semble également en avoir marre de Meyer.

Avec tout cela en tête, bien sûr, il avait l’air énervé dimanche. Sa carrière professionnelle s’effondre sous ses yeux et Meyer semble impuissant à l’arrêter.

Pourra-t-il finalement renverser la vapeur ? Bien sûr, tout est possible. Est-ce là que se trouve l’argent intelligent ? Absolument pas.

