L’incroyable volée de Mateo Kovacic inspire le retour de Chelsea contre Liverpool après que Thomas Tuchel a décidé d’abandonner complètement Romelu Lukaku

La décision de Thomas Tuchel d’ostraciser Romelu Lukaku s’est avérée un coup de maître alors que son équipe féroce de Chelsea est revenue de deux buts de moins pour assurer un match nul 2-2 avec Liverpool.

L’international belge, qui avait marqué deux fois lors de ses deux matchs précédents, a été complètement exclu de l’équipe pour des commentaires qu’il a faits sur son amour pour l’ancien club de l’Inter Milan.

Pulisic a égalisé Chelsea avec une excellente finition

Avec son record de signature et son attaquant senior même pas sur le banc, Chelsea a pris le pire départ possible et s’est retrouvé en baisse de deux buts en seulement 30 minutes.

Sadio Mane a marqué son premier but en dix matchs avant qu’un autre effort en super solo de Mohamed Salah ne semble mettre les Reds sur la bonne voie pour une victoire de routine à l’extérieur.

Pourtant, une volée tonitruante de Mateo Kovacic a ravi le public de Stamford Bridge alors qu’ils pensaient à un égaliseur, avant que Christian Pulisic ne batte Caoimhin Keller pour rétablir la parité.

Dans peut-être l’un des meilleurs matchs de la saison, aucune des deux équipes n’a pu trouver de vainqueur, avec le Jurgen Klopp criblé de Covid à la maison sûrement bouillonnant de l’incapacité de son équipe à conserver son avance.

Mane a peut-être eu la chance d’être sur le terrain après être entré en collision avec Azpilicueta

L’international sénégalais a ouvert le score sept minutes plus tard.

Cela s’est presque avéré être le pire départ possible pour Liverpool lorsque Mane a été réservé en moins de 15 secondes pour un coup de coude sur Cesar Azpilicueta dès le coup d’envoi.

L’international sénégalais a protesté de son innocence auprès de l’arbitre Anthony Taylor, mais Tuchel a été laissé fulminer et protester dans sa pirogue de l’autre côté.

Si l’Allemand était frustré par le départ de son équipe, un mauvais dégagement de Trevoh Chalobah aurait fait bouillir son sang car le jeune a inexplicablement permis à Mane de passer derrière un ballon de routine et il a contourné Edouard Mendy pour marquer.

Mane jouait son dernier match avant de se rendre à la Coupe d’Afrique des Nations, tout comme la superstar égyptienne Mo Salah, qui a finalement marqué son premier but en tant que joueur de Liverpool à son retour à Stamford Bridge.

Salah a dansé son chemin devant la défense de Chelsea pour porter le score à 2-0

Après avoir fait une passe merveilleuse de Trent Alexander-Arnold, typiquement précis, Salah a dépassé Marcos Alonso avec une facilité consommée, puis a dépassé Mendy.

Ses 25 contributions de buts en Premier League cette saison sont inégalées et Liverpool, sans Alisson, Joel Matip ou Roberto Firmino, semblait dans une position confortable.

Cependant, alors que le but de Salah avait toute la subtilité d’un scalpel de chirurgien, une volée tonitruante de Kovacic au bord de la surface a permis à Chelsea de revenir dans le match alors que le gardien remplaçant Kelleher regardait le ballon claquer dans le poteau.

Le pont était basculant et, peut-être pas accablé par le Jorginho composé, a pressé et harcelé les visiteurs et a joué le genre de football rock and roll que Klopp a employé dans le Merseyside depuis 2015.

Kovacic a laissé les fans stupéfaits avec sa merveilleuse volée de l’extérieur de la surface

Kelleher n’avait absolument aucune chance

Cela a porté ses fruits lorsque l’irrépressible N’Golo Kante a libéré Pulisic et il a décoché une volée du pied gauche dans le coin supérieur.

Le rythme effréné est resté en seconde période, Mane forçant à nouveau un arrêt intelligent de Mendy après un excellent travail sur le côté gauche.

Klopp regardait peut-être de chez lui, mais sa présence se profilait alors qu’il jetait Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain dans l’espoir de trouver un gagnant.

Pourtant, le duo dynamique de Kante et Kovacic a tenu bon au milieu de terrain et un match nul était peut-être un résultat juste pour conclure un match de football remarquable. Avec les deux équipes pourchassant Manchester City en tête, elles sont peut-être les vraies gagnantes d’un superbe dimanche à Stamford Bridge.