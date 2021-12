L’incroyable voyage du musicien Brandon Delgado vers le sommet

Crédit photo : Brandon Delgado

Pour beaucoup, la musique est un passe-temps, une passion ou un rêve.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Brandon Delgado.

Et puis il y en a pour qui la musique est leur vie. Le musicien Brandon Delgado est l’un d’entre eux. Pour lui, la musique ne vit pas en marge de sa vie ; c’est tout. C’est une passion qui a fait monter en flèche Brandon dans le monde de la musique. Il possède désormais l’un des comptes Spotify et Apple Music les plus populaires. Alors, qu’est-ce qui a poussé Brandon à rejoindre l’industrie de la musique ? Et comment est-il devenu si réussi ?

En grandissant, Brandon n’a pas toujours eu le luxe de la vie. Ses parents travaillaient dur mais ne gagnaient toujours pas beaucoup ; ils s’en sortent à peine. Cependant, même alors, Brandon ne s’est jamais plaint. Il avait l’habitude de regarder ses amis avec tous les derniers jouets, mais Brandon ne se plaignait pas. À l’âge de 6 ans, le père de Brandon lui a acheté une petite machine à karaoké, et il a commencé à faire semblant de chanter dessus. C’est le début d’une passion qu’il vient de découvrir.

Brandon Delgado réussit exceptionnellement bien à l’école et obtint une bourse.

À l’université, il passait ses nuits à mixer des chansons et à faire des morceaux. Pendant son séjour à l’université, Brandon s’est rendu compte que le cours de commerce qu’il suivait ne l’aiderait pas plus tard. Il voulait faire de la musique, et il voulait écrire des chansons et enrichir la vie des gens. Son code moral et son éthique lui ont fait penser qu’il pourrait potentiellement empêcher quelqu’un d’autre d’utiliser cette bourse. Compte tenu de tout cela, il a abandonné.

Après avoir abandonné l’université, Brandon n’avait ni projet ni argent. Il a vécu sur le canapé de son ami et a fait de la musique pendant les 6 prochains mois, espérant que quelque chose se passerait. A travers tous ces moments difficiles, il n’a jamais abandonné, il n’a rien regretté non plus.

Enfin, un jour, Brandon Delgado s’est réveillé à un appel d’un studio d’enregistrement qui était tombé sur sa musique alors qu’il cherchait du talent, et ils ont décroché le jackpot.

Brandon est arrivé du Texas à LA et a signé le contrat. Cependant, le contrat l’obligeait à livrer un certain nombre de morceaux, sinon il serait annulé. Brandon passa les mois suivants complètement stressé. Il travaillait comme serveur dans un restaurant voisin tout en faisant de la musique.

Brandon a dû louer du matériel musical, qu’il paierait quand son argent rentrerait, en espérant que ce serait le cas. Il y avait tellement de choses en jeu, et il savait que s’il perdait ce coup, il n’y aurait pas de retour. Depuis lors, non seulement son premier mais tous les albums de Brandon ont été des succès phénoménaux. Il a signé des contrats à temps plein et s’est offert une nouvelle maison.

Spotify et Apple Music de Brandon ont gagné plus de 500 000 auditeurs, et il est en passe d’en faire encore plus. Pour l’avenir, Brandon dit qu’il veut continuer à faire de la musique et enrichir la vie des gens. Sa passion principale pour la musique et pouvoir avoir un impact pour de bon sont toujours là. Le travail acharné de Brandon l’a amené là où il est maintenant, et il ne fera que s’élever à partir d’ici.