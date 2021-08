L’incroyable yacht sur lequel Conor McGregor est arrivé à Abu Dhabi

Le compte à rebours du combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier dans la UFC 257 samedi prochain. L’Irlandais, grande star de la modalité, est déjà en Abou Dabi, quartier général du combat, et a été noté dès le premier jour.

McGregor est arrivé dans un yacht de luxe à Île de Yas, l’île qui accueillera le duel entre les deux. Bien sûr, il n’est pas encore resté, puisqu’après il a déménagé à l’hôtel où il va se concentrer pour l’événement dans un Rolls-Royce.

Le combattant irlandais possède deux yachts de luxe. Un Prestige 750 évalué à plus de 3 millions d’euros et un bateau Lamborghini moderne de nouvelle génération qu’il a acquis en octobre dernier et qui a un coût similaire au premier. Deux bijoux flottants que MCGregor apprécie souvent avec sa femme et ses enfants.

Conor McGregor, sur le yacht qui l’a emmené à Abu Dhabi

Bien sûr, son arrivée a été entourée de grandes mesures de sécurité en raison de la situation pandémique actuelle. Toutes les personnes qui sont venues rencontrer McGregor ont porté Combinaisons EPI pour réduire le risque de contagion. L’UFC sait qu’un moment positif de l’un ou l’autre des deux prétendants serait un coup très dur pour l’organisation, en raison de la grande attente que le combat a suscitée.

McGregor Il n’a pas participé à l’UFC depuis un peu plus d’un an. Puis il a vaincu Donald Cerrone avec une grande supériorité à Las Vegas, un résultat qu’il veut à nouveau refléter face à un Poirier qui a concouru pour la dernière fois en juin dernier avec une victoire contre Dan Hooker.

L’incroyable yacht de luxe sur lequel Conor McGregor est arrivé

Avec une image de lui en train de bronzer sur le pont avant en méditant, une autre du stade dans lequel il combattra et un selfie dans l’un des rétroviseurs intérieurs du navire, le combattant a annoncé son arrivée hier.

Alors qu’aujourd’hui, après s’être présenté au luxueux hôtel où il séjournera, il a partagé une autre série de photos à l’intérieur du navire. « Mon île », a-t-il écrit à côté des cartes postales qu’il a laissées sur lesquelles on le voyait sourire avec une tasse blanche sur l’un des ponts du yacht.



