L’incubateur Fashion Tech The Mills Fabrica ouvrira une succursale de Londres en juin – WWD

LONDRES – La plate-forme de coworking, d’innovation et d’incubation du conglomérat de Hong Kong Nan Fung Group The Mills Fabrica ouvrira son premier avant-poste international en juin prochain à Cottam House, un entrepôt victorien reconverti de trois étages qui abritait autrefois un fabricant de tissus de serre, dans le Regent Quarter du London King’s Cross, WWD peut révéler en exclusivité.

Avec pour mission de soutenir les entreprises et les particuliers qui utilisent la technologie et l’innovation pour aider à développer une économie circulaire dans les secteurs de l’habillement et du textile, ainsi que dans les industries agroalimentaire et agro-technologique, la base londonienne de The Mills Fabrica, située à quelques pas du sous-sol -construction Le siège social de Google à Londres comprendra un incubateur de start-up, une plateforme d’investissement, un espace de coworking pour les membres, ainsi qu’un programme organisé d’événements culturels et industriels, ainsi qu’un espace de vente au détail expérientiel et un café ouverts au grand public.

Vanessa Cheung, directrice du Nan Fung Group et petite-fille du «roi du fil de coton» Chen Din Hwa, qui a fondé le groupe en 1954 en tant qu’entreprise textile, a lancé The Mills en tant que projet de revitalisation de 89 millions de dollars qui a transformé les anciennes usines textiles de Nan Fung usines de Tsuen Wan, Hong Kong, dans un incubateur de start-up, un musée et un atelier en décembre 2018. The Mills Fabrica est le bras d’innovation et d’incubation de ce projet de régénération.

Dans une interview exclusive avec WWD, elle a déclaré que l’expansion au Royaume-Uni était «une prochaine étape logique» pour The Mills.

«Au cours de l’année écoulée, ce fut un plaisir de travailler avec nos différents partenaires internationaux dans cette région, qu’il s’agisse d’universités, de détaillants ou d’autres incubateurs et investisseurs. Avec cette nouvelle expansion, nous sommes impatients de travailler avec des partenaires nouveaux et actuels pour bâtir une communauté internationale d’innovateurs et de continuer à aider ces innovateurs à commercialiser leurs idées », a déclaré Cheung.

Nan Fung Group n’est plus dans le secteur du textile, mais avec son héritage, il est dans un endroit idéal pour devenir la plate-forme incontournable pour «non seulement les start-ups, mais aussi les entreprises établies, les fabricants, n’importe où le long de la chaîne d’approvisionnement et de la production. processus », a-t-elle ajouté.

«Souvent, je pense que les gens pensent que la mode et le textile sont l’une de ces industries dites mourantes ou pas si innovantes, mais aussi l’une de celles qui contribuent au gaspillage environnemental et non pas l’industrie la plus durable non plus. Donc, ce que nous visons à faire du point de vue des start-up, c’est de leur permettre de trouver rapidement les bonnes ressources afin de ne pas perdre leur temps à pêcher autour d’un grand océan pour trouver tout ce dont ils ont besoin d’aide.

Christian Layolle, responsable du Royaume-Uni chez Mills Fabrica, a ajouté: «En tant que plateforme, nous sommes en mesure de relier les points entre les différentes parties prenantes, des start-ups innovantes aux entreprises qui mettent en œuvre à grande échelle, aux ONG et aux gouvernements qui réglementent , tout le chemin pour inspirer et aider les étudiants. Nous sommes impatients de voir cela prendre vie à Londres dans les prochains mois. »

Avec les start-ups liées à la mode, The Mills Fabrica les soutiendra en permettant une chaîne d’approvisionnement et des processus de production meilleurs et plus efficaces, des innovateurs de matériaux alternatifs, ainsi que de nouvelles plates-formes et modèles commerciaux axés sur une plus grande durabilité et une plus grande circularité réduisant les négatifs environnementaux et sociaux. impacter.

Cheung a déclaré que le programme d’incubation de The Mills Fabrica est très personnalisé et personnalisé en fonction des besoins de chaque entreprise.

«Chacun d’entre eux est à un stade différent et certains d’entre eux auront besoin d’une aide financière, mais certains auront besoin d’un savoir-faire technique, ou certains auront besoin d’une aide à la fabrication. Nous avons pu établir un grand réseau et les mettre en contact avec les bonnes ressources dont ils disposent. Même pour ceux que nous ne finissons pas par incuber ou autre, beaucoup d’entre eux reviendraient encore vers nous pour demander de l’aide ou des conseils », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et son équipe ont parlé à plus de 2000 entreprises depuis le lancement. des moulins.

Les premiers incubés britanniques de The Mills Fabrica comprennent Reflaunt, Smartzer, Colorifix et Modern Synthesis.

Reflaunt se positionne comme une entreprise de technologie de revente en tant que service qui promeut l’économie circulaire en reliant les marques et les détaillants au marché de l’occasion, permettant aux clients de revendre, donner ou recycler leurs achats passés directement depuis le site de commerce électronique de la marque. ou détaillant.

Le Smartzer basé à Londres permet aux marques de distribuer des vidéos achetables sur les plateformes sociales. Les lecteurs vidéo interactifs permettent aux entreprises de commerce électronique de générer des ventes et de capturer des analyses détaillées directement à partir de leurs vidéos.

Le Colorifix de Norwich est le développeur d’un nouveau procédé de teinture qui peut aider l’industrie textile à réduire considérablement son impact environnemental. Il utilise la biologie synthétique, éliminant le besoin de produits chimiques agressifs dans la création ou le dépôt de colorants.

Fondée par Jen Keane et Ben Reeve, Modern Synthesis est une société d’innovation dans le domaine des biomatériaux qui fournit des alternatives durables à base de cellulose pour réduire la dépendance de l’industrie aux matériaux dérivés de la pétrochimie.

Le réseau croissant de partenaires de l’industrie de la mode de Mills Fabrica comprend également Central Saint Martins, le Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel, et Fashion for Good, tandis que son portefeuille d’investissement notable dans le secteur comprend de nouveaux innovateurs de matériaux Renewcell, Mango Materials et Geltor; pionniers de la chaîne d’approvisionnement Huue, Chain of Demand, et des marques axées sur la conception durable et la fabrication à la demande telles que Unspun.

«Nous avons tendance à ne pas trop nous concentrer uniquement sur le côté commercial, mais davantage sur le côté de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement, car c’est là que les choses commencent et peuvent permettre… comme réduire l’impact environnemental et social négatif dès le départ», a ajouté Cheung .

Nan Fung Group est l’un des plus grands conglomérats privés de Hong Kong. Ayant fait fortune dans le textile il y a plus d’un demi-siècle, son cœur de métier réside désormais dans la promotion immobilière. Elle possède plus de 165 projets comprenant des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels à Hong Kong, en Chine continentale, à New York, à Boston, à Singapour et à Londres.

La société aurait acheté Regent Quarter, qui comprend 30 bâtiments du côté est de la gare de King’s Cross, au fonds souverain d’Abu Dhabi ADIA pour 361 millions de dollars en 2017. Les autres portefeuilles de la société à Londres comprennent des immeubles de bureaux au 16 Old Bailey, 138 Cheapside, et 108 Cannon Street.

En 2018, Nan Fung a également acquis une participation majoritaire dans la plateforme d’investissement et de développement immobilier commercial Endurance Land pour augmenter son exposition au Royaume-Uni. Ce dernier gère plus de 15 bâtiments dans le centre de Londres.

Jusqu’à présent, le groupe n’a pas l’intention d’étendre davantage le concept de The Mills Fabrica au-delà de King’s Cross.

«Pour l’instant, nous nous concentrons sur Hong Kong et Londres pour le moment en termes de nos hubs physiques, mais qui sait? Si l’occasion se présente, nous envisagerons également d’autres emplacements », a déclaré Cheung. «Avec la technologie moderne, je pense que Fabrica peut être pratiquement n’importe où en termes d’emplacement.»

