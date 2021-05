L’incuriosité embarrassante des médias à propos de Wuhan ⋆ .

Pardonnez le coup du lapin! On a l’impression que les médias ont soudainement décidé la théorie selon laquelle le coronavirus mortel a fui d’un laboratoire à Wuhan est maintenant considéré comme plausible lorsqu’il a été agressivement rejeté par la presse comme une «théorie marginale» en 2020.

Ce n’est pas un mystère pourquoi cela s’est produit. Les démocrates pensaient que le coronavirus allait être cette «solution miracle» qui retirerait Trump de ses fonctions. Leur croyance arrogante que Trump était un ignorant les a amenés à faire honte à quiconque ou à toute théorie approuvée par Trump sur la plus grande histoire de l’année. Ils étaient disposés à embrasser l’autorité supposée de la Chine communiste, de l’Organisation mondiale de la santé qui habilite la Chine, et «l’opinion dominante» des revues et magazines scientifiques… qui a approuvé Biden pour le poste de président.

Inutile de dire que la «science» ne fonctionne pas sur ce principe. Le business des «hard news» fait.

Le 25 mai, Glenn Kessler, «Fact Checker» du Washington Post, a publié un article intitulé «Comment la théorie des fuites dans les laboratoires de Wuhan est soudainement devenue crédible». La chronologie de Kessler a suggéré que certains dans les médias se sont réchauffés à cette thèse autrefois «démystifiée» après la défaite de Trump, y compris deux anciens journalistes scientifiques du New York Times et un segment sur les 60 minutes de CBS.

Kessler note que le sénateur Tom Cotton a proclamé le 30 janvier 2020 lors d’une audience du Comité des services armés que «ce coronavirus est une catastrophe à l’échelle de Tchernobyl pour la Chine. Mais en fait, c’est probablement pire que Tchernobyl, qui a été localisé dans son effet. Le coronavirus pourrait entraîner une pandémie mondiale. »

Il a même été assez généreux pour suggérer que Cotton «dès le début, a indiqué l’emplacement du laboratoire à Wuhan, faisant pression sur la Chine pour obtenir des réponses, de sorte que les livres d’histoire le récompenseront s’il s’avère avoir raison.

Ce que Kessler ne dit pas, c’est que sa chronologie est toute la rhétorique médiatique vicieuse contre Cotton pour simplement exiger que la Chine doive répondre de cela. Il admet que «le message de l’administration Trump était souvent accompagné d’une rhétorique anti-chinoise qui permettait aux sceptiques d’ignorer plus facilement ses affirmations.»

Commencez par son propre journal. «Tom Cotton ne cesse de répéter une conspiration de coronavirus qui a déjà été démystifiée,» a averti le Washington Post.

«Le sénateur Tom Cotton répète la théorie marginale des origines du complot», a crié le New York Times.

«Tom Cotton joue un jeu dangereux avec sa spéculation sur le coronavirus», a écrit Chris Cillizza sur CNN.com.

Kessler a également omis de sa chronologie son propre tweet disant que la théorie était «pratiquement impossible». Il a renvoyé le sénateur Ted Cruz et a fait la promotion de la vidéo explicative de sa boutique sur Wuhan: «Je crains que @tedcruz n’ait raté l’animation scientifique de la vidéo qui montre à quel point il est pratiquement impossible pour ce virus. [to] sauter du laboratoire. Ou les nombreux entretiens avec de vrais scientifiques. Nous traitons des faits et les téléspectateurs peuvent juger par eux-mêmes. “

Les journalistes libéraux «traitent des faits», comme affirmer que la théorie est «pratiquement impossible». Que se passe-t-il quand ils s’inversent soudainement? Comme le démontre Kessler, même les «fact checkers» font un travail terrible en s’excusant ou en admettant ce qu’ils ont dit l’année dernière. Ils prétendent que personne ne peut le rechercher sur Google et le publier sur les réseaux sociaux.

Ce renversement explicite – ce «non-démystification» – expose l’arrogance de la croyance médiatique selon laquelle ils représentent les faits, la vérité et la science, comme s’ils n’étaient pas aveuglés émotionnellement par la haine de Trump. Il expose également les «fact-checkers indépendants» et leurs clients comme Facebook qui ont écrasé cette théorie parce que le genou libéral a secoué chaque énoncé présidentiel du «virus chinois» et de la «grippe de Wuhan».

Un moyen facile pour les médias de renforcer la confiance avec un plus grand lectorat est de réprimer leur arrogance de tout savoir, en particulier sur des questions très importantes pour lesquelles nous étions malheureusement sous-informés. Cet embarras massif les amènera-t-il à changer quoi que ce soit?