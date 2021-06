L’incursion d’Arvind Kejriwal dans le Gujarat : une bénédiction déguisée pour le BJP ?

Un AAP plus fort pourrait éventuellement donner au BJP ce dont il a besoin pour surmonter ce qui serait autrement une bataille difficile à gagner.

Le chef du Parti Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, a récemment annoncé que son parti contesterait tous les sièges lors des prochaines élections à l’Assemblée du Gujarat. S’adressant à une conférence de presse le 14 juin, Kejriwal a déclaré que l’État avait été traité comme un orphelin pendant la pandémie de COVID-19. Kejriwal a déclaré que les jeunes du Gujarat sont au chômage aujourd’hui, les parents ont du mal à faire admettre leurs enfants dans les écoles et les collèges, les hommes d’affaires ont peur et les agriculteurs se suicident et seul l’AAP peut apporter un changement positif.

Arvind Kejriwal a déclaré que le Congrès du Gujarat est dans les poches du BJP. Il a affirmé que les écoles et les hôpitaux publics de l’État sont en ruine même après 75 ans d’indépendance et a déclaré que l’AAP, s’il est élu au pouvoir, peut les réparer.

Les dernières élections au Gujarat ont vu une rude bataille entre le BJP et le Congrès. Le Congrès a réussi à arrêter le BJP à 99 alors qu’il a grimpé à 77 sièges dans l’assemblée de 182 membres. Cependant, en raison de défections du Congrès et de victoires indirectes, le BJP a augmenté son total à 112 tandis que le Congrès est tombé à 65. Bien qu’aucun autre parti politique n’ait pu émerger comme une menace pour le BJP dans l’État, le parti Aam Aadmi est optimiste quant à sa récente performance aux élections de la Surat Municipal Corporation, où il a remporté 27 des 120 sièges à ses débuts.

L’entrée du parti d’Arvind Kejriwal au Gujarat a cependant fait l’objet de nombreuses critiques. Comme par le passé, au Pendjab et à Goa par exemple, les partis de l’opposition s’attendent à ce que l’AAP finisse par réduire les votes du Congrès et, à son tour, aide le BJP à gagner.

Alors que Kejriwal prétend que l’AAP est au Gujarat pour apporter le changement, le Congrès pense qu’il a été introduit par le parti du safran uniquement pour diviser les voix. S’adressant à FinancialExpress.com, le porte-parole en chef du Congrès du Gujarat, le Dr Manish Doshi, a affirmé que l’AAP fonctionnait comme « l’équipe B » du BJP. « Modiji a pris ses fonctions de ministre en chef en 2001. De 2001 à 2017, la part des voix et le nombre de sièges au Congrès ont augmenté dans l’État. En 2017, il nous manquait une quinzaine de sièges. Rahul ji a déployé tous ses efforts et a fait campagne efficacement à ce moment-là. Je ne veux pas commenter plus sur AAP parce que c’est l’équipe ‘B’ du BJP…..La question est qu’ils ont été appelés ici. La politique du BJP a été basée sur la polarisation, la division des voix au nom de la religion. Ils parleront grand au cours des quatre premières années, annonceront de grands projets, et quand les élections arriveront, ils parleront d’hindou-musulman, de Mandir-Masjid, de Love Jihad. La recette qu’ils avaient pour gagner les élections est maintenant terminée. Maintenant, ils savent que même leur plan de développement ne les aidera pas. Ils veulent donc que la division des voix remporte le scrutin », a déclaré Doshi.

Il a déclaré que le Gujarat a plus à perdre qu’à gagner avec l’entrée de l’AAP. « Les gens en ont marre des politiques corrompues et anti-populaires du gouvernement BJP. Le Congrès lutte démocratiquement contre cela depuis longtemps. Nous nous battons pour les agriculteurs, nous allons vers les gens et nous nous battons pour eux. Qu’il s’agisse de la commercialisation de l’éducation, de l’inflation, des services Aarogya ou d’autres problèmes, nous nous battons continuellement. Les habitants du Gujarat en ont marre du BJP et de ses tactiques… le Congrès est la seule option contre le BJP… Je veux demander pourquoi l’AAP n’a pas contesté les votes par sondage sur 8 sièges ? Quelle est la relation entre Sanjay Singh et Amit Shah ? Ils devront répondre à cela », a déclaré Doshi.

Doshi a déclaré que le Congrès réunissait ses dirigeants et se préparait pour les prochains scrutins de l’Assemblée. « Au cours des 15 prochains mois, nous allons nous adresser aux gens à un niveau élevé… S’il y a des lacunes au sein de notre organisation, nous les améliorerons également dans les mois à venir », a déclaré Doshi.

Lorsqu’on lui a demandé si le Congrès se joindrait à l’AAP en cas d’assemblée suspendue, Doshi a déclaré que les habitants du Gujarat votent toujours pour un gouvernement décisif et qu’il n’y aura pas d’assemblée suspendue.

D’autre part, Gulab Singh, député de l’AAP Delhi et co-responsable du Gujarat, a déclaré à FinancialExpress.com qu’il n’y avait pas d’opposition au Gujarat et que les habitants de l’État devaient souffrir. « Il n’y a pas d’opposition dans l’État. Dites-moi un visage du Congrès ou du BJP qui ont de la crédibilité dans l’État. Le BJP demande le vote sur le nom de Narendra Modi. Rupani ji est devenu ministre en chef pour la deuxième fois. Dites-moi quelle est sa réussite ? Nous avons amené Isudan Gadhvi (un journaliste qui a récemment rejoint l’AAP lors de la visite de Kejriwal) qui fait partie des meilleurs journalistes de l’État mais a rejoint l’AAP. Dans les prochains jours, vous verrez beaucoup de visages populaires, y compris des non-politiques et quelques bonnes personnes politiques se joindront à nous », a déclaré Singh.

Lorsqu’on lui a demandé, cela signifie-t-il que certains dirigeants du BJP ou du Congrès avec une image propre pourraient rejoindre l’AAP dans les prochains jours, Gulab Singh a déclaré: “Absolument, des gens comme ceux-ci rejoindront l’AAP”.

Il a déclaré que les habitants du Gujarat en avaient marre à la fois du BJP et du Congrès de l’État. « Ce sont les deux faces d’une même médaille.

«Chaque fois que le BJP veut des députés, le Congrès le leur fournit. Huit députés ont été vendus récemment et les habitants du Gujarat ont vu ce meurtre ouvert de la démocratie. Le BJP est au pouvoir depuis plus de 25 ans et ils sont au pouvoir parce que les députés du Congrès sont vendus et qu’ils ne parlent pas des problèmes qui touchent l’homme ordinaire. Ils ne protestent pas contre le BJP dans la rue. C’est la raison pour laquelle nous commençons une marche à partir du 28 juin », a déclaré Singh.

Lorsqu’on lui a demandé comment il prévoyait d’atteindre les gens avant les élections, il a déclaré que les membres de l’AAP se rendront dans chaque village du Gujarat dans les prochains jours pour collecter des données sur les décès dus au COVID. « Nos dirigeants Isudan Gadhvi et Gopal Italia se rendront dans 18 000 villages du Gujarat et nous collecterons les données sur les décès dus au COVID-19. Nous promettrons un plan de secours/compensation tout comme Delhi et l’annoncerons s’il est voté au pouvoir. CM Vijay Rupani n’en a pas parlé une seule fois (compensation). Nous garantirons le MSP qu’aucun CM n’a donné au cours des 27 dernières années. Nous avons contrôlé la hausse des frais de scolarité de l’école privée à Delhi et promettons de faire de même au Gujarat où la privatisation et la commercialisation de l’éducation sont endémiques. Que ce soit le parti au pouvoir ou le parti de l’opposition, les deux ont leur part de cela. Les frais élevés pèsent lourdement sur la poche des parents. Si l’électricité gratuite peut être fournie à Delhi, nous pouvons également la fournir au Gujarat. Nous garderons tout cela dans notre manifeste électoral. Les gens regardent l’AAP avec espoir », a déclaré le député AAP.

Gulab Singh a déclaré que cela ne faisait pas une semaine depuis l’adhésion d’Isudan Gadhvi et que nous avons reçu des milliers d’appels de personnes exprimant leur souhait de rejoindre le parti. « Nous travaillons dur au niveau du sol. Notre base de bénévoles augmente. Les 18 mois des élections sont comme un défi pour nous. Nous devons atteindre 55 000 kiosques, ce qui est un autre défi pour nous. Mais nous ferons de notre mieux car les gens veulent un changement cette fois », a déclaré le co-responsable de l’AAP Gujarat.

Alors que l’AAP et le Congrès sont confiants de renverser le BJP cette fois dans l’arrière-cour de Narendra Modi, il sera intéressant de voir comment les nouvelles équations politiques et les nouveaux récits prennent forme au Gujarat. Un AAP plus fort pourrait éventuellement donner au BJP ce dont il a besoin pour surmonter ce qui serait autrement une bataille difficile à gagner.

