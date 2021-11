Linda Carlson, actrice de Newhart, décédée à 76 ans

Linda Carlson, l’actrice la plus connue pour son rôle de directrice de la chaîne Vermont TV Bev Dutton sur Newhart, est décédée. Carlson est décédée à Gaylordsville, Connecticut, le mardi 26 octobre à la suite d’une bataille contre la sclérose latérale amyotrophique, une maladie du système nerveux également connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig, a confirmé sa famille. Elle avait 76 ans.

Née à Knoxville, Tennessee, le 12 mai 1945 et élevée à Edina, Minnesota, Carlson a fait ses débuts dans le monde du divertissement à l’adolescence au lycée, jouant dans des pièces de théâtre à l’Edina Morningside High School. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de l’Iowa, elle a obtenu sa maîtrise à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. Peu de temps après, Carlson a fait irruption dans le monde du théâtre professionnel, apparaissant hors de Broadway dans The Harangues de la Negro Ensemble Company en 1969, selon The Hollywood Reporter, Carlson a ensuite fait ses débuts à Broadway en 1973 dans une reprise de Full Circle, réalisé par Otto Preminger.

Carlson est passé au petit écran dans les années 70. Après avoir déménagé en Californie pour auditionner pour le rôle de Katharine Hepburn dans un remake de la série télévisée The African Queen, un rôle qu’elle a finalement perdu face à Mariette Hartley, Carlson a fait ses débuts à la télévision en 1977 dans Westside Medical. Dans la série, elle a joué le rôle du Dr Janet Cottrell, un rôle qu’elle a tenu tout au long des 13 épisodes de la série. L’année suivante, Carlson est apparu dans le rôle de Katie McKenna, la petite amie reporter de l’avocat de Ron Leibman, Martin « Kaz » Kazinsky, dans le drame juridique Kaz, diffusé de 1978 à 1979. Cincinnati, Lou Grant, Remington Steele, Scarecrow et Mme King, Brothers, My Two Dads, St. Elsewhere, Cagney & Lacey, Clueless, Days of Our Lives, NYPD Blue et Passions. En 1985, elle a commencé à apparaître dans le rôle de Bev Dutton dans Newhart, revenant dans le rôle pendant trois saisons. Elle est apparue en tant que juge Beth Bornstein dans le drame juridique Murder One en 1995. Ses crédits de film incluent Honey, I Blew Up the Kid et The Beverly Hillbillies.

En plus d’agir, Carlson était également un écrivain qui a été publié dans le New York Times. Elle a également financé des bourses au Village for Children & Families à Hartford, Connecticut, ainsi qu’au Virginia Avenue Project à Los Angeles, où elle a également été membre du conseil d’administration et présidente. Carlson laisse dans le deuil son mari, James AV Hart, sa sœur Janet Calson Ouren, son frère James Hale Carlson et quatre nièces et neveux. Des dons en son nom peuvent être faits au Village des Enfants et des Familles ou à l’Association ALS.