Linda Evangelista dit qu’elle est “définitivement défigurée” après la procédure

Linda Evangelista explique pourquoi elle n’a pas eu beaucoup de présence publique ces dernières années.

Le mercredi sept. Le 22 février, la mannequin de 56 ans a posté un message sur Instagram affirmant qu’elle avait été “défigurée en permanence” après avoir subi une procédure de congélation des graisses non chirurgicale appelée cryolipolyse. Linda a déclaré avoir utilisé le CoolSculpting de Zeltiq Aesthetics, qui implique des températures froides pour engourdir la peau et est généralement utilisé pour le remodelage du corps.

Dans son article, Linda, qui s’est fait connaître sur la scène des mannequins dans les années 1990 aux côtés de stars telles que Cindy Crawford et Naomi Campbell, a allégué qu’elle souffrait de problèmes de santé depuis plus de cinq ans et qu’elle avait subi deux interventions chirurgicales pour corriger les dommages, en vain.

“À mes abonnés qui se sont demandé pourquoi je ne travaillais pas alors que la carrière de mes pairs était florissante, la raison en est que j’ai été brutalement défigurée par la procédure CoolSculpting de Zeltiq qui a fait le contraire de ce qu’elle avait promis”, a-t-elle écrit. “Cela a augmenté, et non diminué, mes cellules graisseuses et m’a laissé déformé de façon permanente même après avoir subi deux chirurgies correctives douloureuses et infructueuses. Comme les médias l’ont décrit, je suis resté ‘méconnaissable’.”