Linda Evangelista intente une action en justice d’un million de dollars pour un traitement esthétique

Linda Evangelista : « Je suis devenue méconnaissable » 1:05

(.) – L’ancienne mannequin Linda Evangelista a déposé une plainte de 50 millions de dollars américains pour des procédures esthétiques qui, selon elle, l’ont laissée « brutalement défigurée » et l’ont transformée en recluse.

Le mannequin canadien, l’une des plus grandes figures des podiums et des couvertures de magazines dans les années 1990, a déclaré dans un post Instagram qu’elle avait subi un traitement de réduction de la graisse il y a environ cinq ans.

« À mes fans qui se sont demandé pourquoi je ne travaillais pas alors que la carrière de mes pairs a prospéré, la raison en est que j’ai été brutalement défigurée par la procédure CoolSculpting de Zeltiq qui a fait le contraire de ce qu’elle avait promis », a-t-elle écrit dans le post. ce mercredi.

Evangelista a déclaré qu’elle souffrait d’un effet secondaire rare appelé hyperplasie adipeuse paradoxale (HAP) après les procédures, qui provoque un gonflement des zones traitées.

« La PAH n’a pas seulement détruit mes moyens de subsistance, elle m’a plongé dans un cycle de profonde dépression, de profonde tristesse et de plus bas dégoût de soi. Dans le processus, je suis devenue une recluse », a-t-elle déclaré.

Perte de revenus et chagrin d’amour

Zeltiq Aesthetics, une unité d’Allergan Aesthetics et de la société mère AbbVie, n’a pas répondu à un appel à commentaires.

Evangelista a déposé une plainte mardi devant un tribunal fédéral de New York contre Zeltiq pour négligence, publicité trompeuse et alléguant que la société n’avait pas averti les clients des effets secondaires potentiels.

Le procès indique qu’Evangelista a subi plusieurs procédures entre 2015 et 2016 pour réduire la graisse sur ses cuisses, son abdomen, son dos, ses flancs et son menton. La chirurgie corrective n’avait pas réussi à réparer l’HTAP.

Elle réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour perte de revenus et détresse émotionnelle, affirmant qu’elle n’a pas pu travailler comme mannequin et n’a rien gagné en tant que mannequin depuis 2016.