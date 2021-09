Linda Evangelista parle du traitement esthétique qui l’a défigurée et laissée de côté

Mais le pire, c’est que l’une des conséquences est que de ce traitement il a “Développé une condition appelée hyperplasie adipeuse paradoxale ou HAP, “qui est” un effet secondaire très rare mais grave “dans lequel les cellules graisseuses cibles sur le site de traitement grossissent plutôt que de rétrécir.

Le modèle dit qu’elle n’a pas été informée de ce “risque” avant sa procédure. “La PAH n’a pas seulement détruit mes moyens de subsistance, elle m’a plongé dans un cycle de profonde dépression, de profonde tristesse et les plus bas niveaux de dégoût de soi”, poursuit Evangelista dans son article, soulignant pourquoi il a intenté une action en justice contre l’entreprise. .

– (Naomi Campbell au défilé Versace FW de 1991 avec Linda Evangelista, Cindy Crawford et Christy Turlington.)

“Avec cette demande, je suis aller de l’avant pour me débarrasser de ma honte et rendre publique mon histoire. J’en ai tellement marre de vivre ainsi. J’aimerais franchir la porte la tête haute, même si je ne me ressemble plus.”

Le procès déclare qu’Evangelista a subi « des blessures corporelles graves et permanentes et une défiguration » qui ont causé « des douleurs et des souffrances, une détresse émotionnelle grave et une angoisse mentale ». le mannequin a connu « pertes économiques » dues à « devenir au chômage et ne pouvait pas gagner de revenu comme modèle.