Linda Evangelista poursuit l’entreprise derrière CoolSculpting pour avoir ruiné sa vie ⋆ .

Linda Evangelista était l’un de mes modèles préférés de cette génération de glamazons des années 80. Linda était le caméléon, celle qui changeait de cheveux en un clin d’œil, celle qui ne sortait pas du lit pour moins de 10 000 $ par jour. Elle et Naomi Campbell en particulier étaient deux des créatures les plus glamour à avoir jamais foulé la terre. Mais ces dernières années, Linda a été une recluse. Personne ne savait vraiment ce qui se passait avec elle. Maintenant, elle raconte son histoire et elle a déposé une plainte. Elle poursuit l’entreprise derrière CoolSculpting, la procédure cosmétique non chirurgicale qui est censée diminuer les cellules graisseuses d’une personne. La procédure a eu l’effet inverse sur Linda, et elle a développé une hyperplasie adipeuse paradoxale, qui est une forme rare de cryolipolyse. Il n’affecte qu’une poignée de patients CoolSculpting et Linda était l’un d’entre eux. Elle a posté ceci sur son Instagram :

CoolSculpting est vraiment devenu une “alternative” plus populaire à la chirurgie esthétique, et il semble que les célébrités sont plus susceptibles d’admettre qu’elles pratiquent CoolSculpting parce que ce n’est pas chirurgical. La société a des ambassadeurs de marque célèbres, des publicités sur la télévision en réseau et des entreprises CoolSculpting dans le monde entier. Poches profondes ! Je suppose que l’argument de Linda est qu’elle n’était pas pleinement informée des effets secondaires potentiels, ou de la possibilité que CoolSculpting puisse finir par avoir l’effet inverse sur elle. Je me demande ce qui va se passer avec ça. Je me demande si l’entreprise va essayer de régler à l’amiable. Hum.

