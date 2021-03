Linda Ronstadt vend l’intégralité du catalogue au groupe de musique emblématique d’Irving Azoff

Linda Ronstadt, membre du Temple de la renommée du rock and roll, a vendu l’intégralité de son catalogue enregistré au groupe de musique iconique d’Irving Azoff.

Iconic Music Group (IMG) a officiellement annoncé ce matin l’acquisition du catalogue de haut niveau. Aucune des parties n’a précisé les conditions financières de l’accord, mais la transaction englobe tous les maîtres que Linda Ronstadt, originaire de Tucson, en Arizona, possède parmi ses quatre décennies de musique environ, ainsi que sa part des redevances de maîtres qu’elle ne possède pas. .

Après être arrivée sur la scène musicale en tant que tiers de la formation originale des Stone Poneys au cours de la seconde moitié des années 1960, Ronstadt, lauréate de 11 Grammy Awards (et nominée à 27 reprises), a commencé sa carrière solo très réussie avec Hand Sown de 1969 … Maison cultivée. La seule fois nominée aux Golden Globe et aux Tony Awards, qui a fourni des voix de sauvegarde sur «Heart of Gold» de Neil Young, a ensuite atteint une notoriété commerciale grand public avec son cinquième album studio, 1974’s Heart Like a Wheel.

Linda Ronstadt a sorti 24 albums en tant qu’artiste solo, dont le plus récent, Hummin ‘to Myself, a fait ses débuts en 2004 – bien qu’elle ait également collaboré à Adieu False Heart avec Ann Savoy en 2006. Et selon la RIAA, le 74-year- old a vendu 30 millions de disques à ce jour, les Greatest Hits de 1976 ayant été certifiés sept fois Platine.

Tout au long de 2020 et au début de 2021, le fonds d’investissement britannique Hipgnosis a dévoilé toutes sortes de transactions de plusieurs millions de dollars, y compris des acquisitions de catalogues impliquant Chrissie Hynde des Pretenders, la chanteuse de «Hips Don’t Lie» Shakira et le guitariste de longue date de Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, Eldridge Industries a acheté l’intégralité du catalogue d’édition de The Killers, à l’exclusion de Imploding the Mirage de 2020, fin novembre – marquant le premier investissement de ce type de l’entité basée à Greenwich, dans le Connecticut.

À peu près au même moment, Round Hill Music a levé des centaines de millions de dollars pour acquérir sa propre propriété intellectuelle, annonçant des accords avec le groupe de rock basé à Atlanta Collective Soul et le compositeur vétéran Jim Vallance pour le coup d’envoi de 2021.

Au cours du dernier mois environ, cependant, Iconic Music Group d’Azoff a fait la une des journaux pour finaliser des accords de catalogue, en commençant par obtenir un «intérêt majoritaire» à la fois dans le catalogue enregistré des Beach Boys et dans la propriété intellectuelle (cette dernière faisant référence à «certaines compositions musicales et souvenirs »). IMG aurait payé entre 100 et 200 millions de dollars dans la transaction, mais aucun chiffre officiel n’a été rendu public.

Et plus tôt ce mois-ci, le cofondateur des Byrds, David Crosby, a tiré profit de sa propriété intellectuelle en vendant à Iconic Music Group, qualifiant l’accord correspondant de «bénédiction».