L’Inde à 75 ans : Famille, conseillers, agents les moins influents sur les décisions d’investissement des jeunes Indiens (enquête)

Image représentative

La création de richesse pour se libérer des futurs problèmes financiers est la priorité absolue des jeunes Indiens qui ont commencé à investir récemment, principalement à la suite des difficultés dues à la pandémie de Covid-19, selon une enquête de la plateforme d’investissement en ligne Groww. L’enquête a été menée en Inde auprès de plus de 20 000 répondants âgés de 18 à 30 ans au cours de la première semaine d’août.

Fait intéressant, lorsqu’il s’agit d’influencer les décisions d’investissement, l’enquête a révélé que les amis et collègues étaient les plus influents pour 30,6 % des personnes interrogées. Les influenceurs de l’actualité et des médias sociaux étaient les plus influents pour 27,4 % et 23,4 % des répondants respectivement. Les agents/conseillers familiaux et d’investissement étaient les moins influents avec seulement 13,9% et 4,6% de répondants respectivement.

L’enquête a révélé que 59,8 % des personnes interrogées estiment que la création de richesse pour sécuriser leurs dépenses futures et la retraite est la priorité absolue. Environ 9,5 % des personnes interrogées ont déclaré investir pour poursuivre leurs études supérieures, tandis que 30,7 % ont investi pour répondre aux besoins changeants de leur mode de vie, tels que les voyages et d’autres objectifs personnels.

LIRE AUSSI | IPO, fonds communs de placement, or ou actions ? Tendances d’investissement intéressantes dans la ville des jeunes indiens ici

Un grand nombre de millennials ont commencé à investir pour un avenir financier sûr pendant la pandémie. Selon l’enquête, 79,3% des personnes interrogées ont commencé leur parcours d’investissement il y a moins d’un an pendant la pandémie. En outre, environ 18,3 % des répondants ont commencé à investir au cours des 3 dernières années. Seuls 2,4% des répondants investissent depuis plus de 3 ans et se considèrent comme des investisseurs expérimentés.

L’enquête a également révélé que 40,2% des jeunes Indiens étaient prêts à investir davantage maintenant qu’avant la pandémie. Jusqu’à 26,6% des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie n’avait eu aucun impact sur leurs décisions d’investissement. Alors que 25,8% des répondants ont réduit leurs investissements en raison de la réduction de leurs revenus. Les autres répondants ont estimé que l’appétit pour le risque avait diminué en raison de la pandémie.

Signification de l’indépendance financière

Selon l’enquête, 52,9% des répondants investissent pour assurer leur sécurité financière ainsi que celle de leur famille, tandis que 37,3% ont déclaré que l’indépendance financière pour eux signifie avoir le pouvoir de décider comment ils aimeraient vivre leur vie. Environ 10 % des personnes interrogées ont déclaré que disposer d’un patrimoine suffisant pour une retraite anticipée signifie l’indépendance financière.

L’enquête a également révélé que le manque de connaissances financières était la principale raison des faibles investissements, tandis que le faible appétit pour le risque est l’un des défis pour prendre la décision d’investissement.

Commentant les résultats, Harsh Jain, directeur de l’exploitation et cofondateur de Groww, a déclaré : « Le point culminant le plus prometteur pour nous est que les jeunes investisseurs indiens d’aujourd’hui se concentrent sur la création de richesse. Il est évident dans le sondage que les jeunes d’aujourd’hui ont un grand appétit pour l’apprentissage et sont très renseignés sur les options d’investissement disponibles qui les aideront à prendre les bonnes décisions dans leur cheminement vers l’indépendance financière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.