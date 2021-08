L’Inde à 75 ans : Shershaah contre LOC Kargil contre Gandhi contre Mangal Pandey – Les meilleurs choix pour la liste des films du Jour de l’Indépendance

in

Shershaah: L’histoire tourne autour du courageux capitaine Vikram Batra qui a été martyrisé pendant la guerre de Kargil de 1999

Le jour de l’indépendance est célébré dans notre pays chaque année le 15 août. Cette journée est l’occasion de célébrer les innombrables sacrifices que nos combattants de la liberté ont consentis pour libérer notre pays et rendre l’Inde indépendante de la domination britannique. Le 15 août 1947, notre pays s’est libéré du colonialisme britannique et depuis lors, les gens le célèbrent comme jour de l’indépendance. La journée est célébrée comme une fête nationale avec une cérémonie de hissage du drapeau, un défilé et le chant de l’hymne national. Voici quelques-uns des films préférés de tous les temps que vous pouvez regarder ce jour-là.

Shershaah

Sher Shah est sorti récemment le 12 août sur Amazon Prime Video et a recueilli tous les éloges. Le film met en vedette l’acteur Sidharth Malhotra et Kiara Advani dans le rôle principal. L’histoire tournait autour du courageux capitaine Vikram Batra qui a été martyrisé pendant la guerre de Kargil de 1999. Le film a été noté 8,7 par IMDb.

LOC Kargil

Ce film de guerre nous donne un compte rendu détaillé de la façon dont la guerre de Kargil a commencé entre l’Inde et le Pakistan. Le film est aimé par tous les passionnés de films de guerre, même maintenant. Le film nous guide à travers la vie et la bravoure de plusieurs braves soldats qui ont été martyrisés pendant la guerre.

Uri : la frappe chirurgicale

Voici un autre film le plus apprécié de l’année 2019. Produit par Ronnie Screwvala, le film tourne autour de la frappe chirurgicale menée par l’armée indienne sur des militants présumés qui avaient attaqué une base militaire à Uri en 2016, tuant 19 soldats alors qu’ils dormaient. Vicky Kaushal a joué un rôle central dans le film en tant que major Vihan Shergill. Ce fut un autre succès au box-office avec la note IMDb de 8,2.

Gandhi

Réalisé par Richard Attenborough, le film est sorti le 30 novembre 1982. Le film était basé sur la vie de Mohandas Karamchand Gandhi joué par l’acteur Ben Kingsley. Le film nous présente la vie et l’œuvre du Mahatma Gandhi, qui a dirigé le mouvement indien de non-coopération non violent et a poussé les Britanniques à quitter l’Inde.

Mangal Pandey : L’Ascension

Il s’agit d’un autre drame de la période biographique qui tourne autour de la montée en puissance de Mangal Pandey, rôle joué par Aamir Khan. Le film est sorti le 12 août 2005 et est apprécié par tous les cinéphiles basés sur les combattants de la liberté. Mangal Pandey était un soldat indien qui a dirigé la révolution armée de 1857 contre les Britanniques. Il est également appelé la première guerre d’indépendance indienne par les historiens.

La Légende de Bhagat Singh

Réalisé par Rajkumar Santoshi, ce film d’époque biographique est basé sur la vie du combattant de la liberté Bhagat Singh. Ajay Devgan joue le rôle du jeune révolutionnaire Bhagat Singh qui est témoin de nombreuses atrocités en grandissant et devient l’un des combattants de la liberté les plus intrépides du pays. Il avait mené une résistance armée contre les dirigeants britanniques. Le film a été un grand succès à l’époque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.