L’Inde à 75 ans : voici des chansons patriotiques classiques qui ne vieillissent jamais

Quelques jours avant que l’Inde ne célèbre réellement le 75e jour de l’indépendance, la célébration parmi les gens ne connaît pas de limites alors que la ferveur patriotique prend le dessus. Des chansons patriotiques classiques commencent à jouer dans les lieux publics et les sociétés résidentielles, nous rappelant des jours à l’avance les célébrations imminentes du Jour de l’Indépendance. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de chansons et de films récents basés sur le thème de la patrie, de l’amour du pays et de la valeur des soldats, il existe un ensemble de chansons qui ne sont jamais démodées et trouvent leur place au sommet à toutes ces occasions. Voici une liste de chansons patriotiques qui ont trouvé un écho à travers les générations.

Sandese Aate Hain de la frontière

La chanson qui faisait partie du film Border dans les années 1990 a de nombreux preneurs, même parmi les jeunes générations. L’esprit de sacrifice des soldats indiens gardant nos frontières loin de leur famille et de leurs amis est amplement représenté dans la chanson avec un bel ensemble de paroles et de compositions musicales. De nombreux fans du film Border pensent qu’aucun film avant Border et aucun film après Border ne pourrait correspondre à la vraie description de la vie d’un soldat avec une telle honnêteté.

J’aime mon Inde de Pardes

La chanson de Shahrukh Khan et Mahima Chaudhary, vedette de Pardes, est une chanson qui donne un récit joyeux et vivant de ce qui constitue l’Inde et son héritage culturel. Le film dépeint très bien la culture et les valeurs du pays du personnage de Chaudhary dans le film par opposition au méchant dans le film représentant les valeurs occidentales.

‘Rang De Basanti’ de Rang De Basanti

Corrélant l’histoire de Bhagat Singh, Chandrasekhar et Sukhdev qui ont été pendus par le régime britannique, le film dépeint l’histoire d’un groupe d’amis tués par un gouvernement corrompu dans l’Inde indépendante. La chanson en elle-même est au début du film et est souvent jouée dans les fêtes, les cérémonies de mariage et les événements patriotiques avec le même enthousiasme. La teinte pendjabi de la chanson en fait un favori de tous les temps pour de nombreux Indiens.

‘Ye Jo Des Hai Tera’ de ‘Swades’

Mettant en vedette Shahrukh Khan dans le personnage d’un scientifique de la NASA qui évolue en un Indien patriote dans le but de faire quelque chose pour son village et ses habitants, la chanson Swades n’est ni trop forte pour une fête ni extrêmement sobre. La chanson à un rythme moyen nous fait sentir que nous appartenons au pays et tous les compatriotes nous appartiennent en retour.

