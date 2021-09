L’Inde a battu l’Australie par 2 guichets dans la poursuite du record de l’équipe, mettant fin à une séquence de 26 matchs sans défaite des hôtes

in

L’équipe de cricket indienne a terminé une poursuite délicate de 265 – leur plus haut jamais – dans la dernière fois. (Twitter/Wasim Jaffer)

Les jeunes frappeuses indiennes Yastika Bhatia et Shafali Verma ont ébloui au sommet avec des demi-siècles contrastés pour propulser leur équipe vers une victoire de consolation sur deux guichets contre l’Australie lors de la troisième ODI féminine, qui a mis fin à une séquence de 26 matches sans défaite de l’équipe locale dimanche.

Les visiteurs ont terminé une poursuite délicate de 265 – leur plus haut jamais vu – lors de la dernière course, gagnant du terrain perdu avant le prochain test jour/nuit, après avoir concédé la série de trois matchs lors de leur précédente sortie. Le résultat signifiait que la course gagnante record de l’Australie s’est terminée à 26.

Poursuivant une cible difficile, l’Inde a obtenu le départ dont elle avait besoin, grâce à un stand de 59 points pour le guichet d’ouverture entre Verma (56) et Smriti Mandhana (22) en un peu moins de 11 overs. Après un excellent demi-siècle il y a quelque temps, Ashleigh Gardner a rompu le partenariat lorsqu’elle a fait attraper Mandhana par Annabel Sutherland.

Bhatia (64 ans) a rejoint Verma au milieu et les deux ont forgé un beau partenariat et ont continué le bon travail sans aucune difficulté. Après 25 overs, l’Inde était confortablement placée à 131 pour un, les frappeurs visiteurs atteignant une limite à chaque fois.

Connue pour son jeu fluide, Verma, 17 ans, semblait avoir pris la décision consciente de frapper profondément, mais luttant contre ce qui semblait être des maux de dos et de l’épuisement, l’adolescente de Rohtak a cédé après avoir atteint son premier demi-siècle en le format de 86 balles, mettant fin à une association fructueuse de 101 courses avec Bhatia.

Jouant seulement dans son troisième ODI, Bhatia, 21 ans, était l’agresseur dans la poursuite et a évoqué son premier demi-siècle en 56 balles.

Bhatia a ajouté 14 points de plus à son total avant que la remplaçante Molly Strano ne change le ton du match avec une prise spectaculaire à la limite.

En tentant un tir de traction, Bhatia a fini par dominer la livraison de Stella Campbell et Strano a complété une capture de plongée à la jambe carrée arrière profonde. La frappeuse indienne a également obtenu un sursis juste avant d’atteindre ses cinquante ans, mais elle n’a pas pu en tirer pleinement parti.

Ce fut un coup dur pour l’Inde qui a été repoussée après ce licenciement, trouvant soudainement difficile de marquer après l’avoir fait avec elan dans la première moitié de ses manches.

Richa Ghosh est tombé amoureux d’un canard à Sutherland avant que le meneur moyen ne franchisse l’écart entre la batte et les jambières de Pooja Vastrakar pour quitter l’Inde dans un point d’ennui à 192 pour cinq.

Le skipper Mithali Raj a brisé les chaînes avec un maximum bienvenu de Stella Campbell après seulement six points et 20 balles, mais le vétéran a également succombé à la pression créée par le taux de demande croissant alors qu’elle était renversée par Sutherland lorsqu’elle a essayé de jouer un coup inhabituel.

Cependant, Sneh Rana (30 ans) et Deepti Sharma (31 ans) ont rapidement ajouté 33 points cruciaux dans l’ordre, suffisamment pour que ceux qui les ont suivis voient l’équipe passer.

Plus tôt, les quilleurs indiens ont de nouveau laissé l’Australie s’en tirer alors que l’équipe locale se remettait d’une oscillation pour afficher un 264 compétitif pour neuf.

Luttant à 87 pour quatre à la 25e, les hôtes ont récupéré grâce à un stand de 98 points entre Ashleigh Gardner (67) et la centurion du dernier match Beth Mooney (52). Tahlia McGrath a participé avec un rapide 47 sur 32 balles.

Pour l’Inde, le rythme moyen Pooja Vastrakar a terminé avec des chiffres de 3/46, tandis que le couturier chevronné Jhulan Goswami a ramassé 3 guichets donnant 37 courses. Optant pour la batte en premier après avoir remporté le tirage au sort au parc Harrup, l’Australie a pris un départ calme avec le retour de Rachael Haynes (13) et Alyssa Healy (35) qui ont effectué 41 points pour le premier guichet en 8,1 overs.

Après une défaite déchirante dans le deuxième ODI, Goswami a fourni la percée d’ouverture lorsqu’elle a fait rattraper Haynes à mi-parcours tandis que la frappeuse tentait de jouer un par-dessus. L’Inde s’est à nouveau réjouie quatre balles plus tard alors qu’une belle livraison de Goswami a attiré la skipper Meg Lanning pour aller faire un tour seulement pour le piquer au gardien de guichet Richa Ghosh.

L’Australie a perdu deux autres guichets avant le début de la reprise.

