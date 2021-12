L’Inde a besoin de 1 000 milliards de dollars de prêts supplémentaires pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, selon Khara, président du SBI

L’objectif ambitieux de l’Inde de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars pourrait être atteint avec une dette supplémentaire de 1 000 milliards de dollars, pour correspondre aux tendances des marchés développés, a déclaré le président du SBI, Dinesh Kumar Khara.

L’objectif ambitieux de l’Inde de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars pourrait être atteint avec une dette supplémentaire de 1 000 milliards de dollars, pour correspondre aux tendances des marchés développés, a déclaré jeudi le président du SBI, Dinesh Kumar Khara. « Considérant le fait que nous avons l’ambition de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, à mon avis, le ratio dette/PIB doit s’améliorer. Si nous regardons les marchés développés, ce (ratio dette/PIB) est d’environ 200 %… Je pense donc qu’il y a une énorme marge de manœuvre pour que les banques contribuent à l’évolution du pays vers une économie de 5 000 milliards de dollars », Dinesh Kumar Khara, président, État Bank of India, a déclaré dans une interview à ET Now.

L’économie indienne est actuellement estimée à 3 000 milliards de dollars, et le volume du portefeuille de prêts du système bancaire s’élève à 1 600 milliards de dollars, a déclaré Khara, ajoutant qu’il s’attend à ce que la taille du portefeuille de prêts atteigne 2 600 milliards de dollars pour une économie de 5 000 milliards de dollars.

Le ratio du crédit bancaire au produit intérieur brut (PIB) est d’environ 56 % actuellement, tandis que le ratio de la dette des entreprises au PIB s’élève à 90 %. Dans les pays développés, le ratio dette privée/PIB s’élève à plus de 200 %, a déclaré Khara, soulignant l’ampleur de l’amélioration. Il a ajouté que le secteur bancaire a besoin de capitaux pour soutenir l’ambition de croissance économique.

Dans l’interview, le président du plus grand prêteur du pays a également évoqué ses perspectives pour l’économie ainsi que pour son entreprise, mentionnant qu’il s’attend à ce que 2022 soit une année de croissance. Parlant des perspectives du SBI pour 2022, Khara a déclaré qu’il espère atteindre un ROA de 1% et un ROE de 15% + à moyen terme.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.