L’Inde a besoin de 100 milliards de dollars d’IDE par an pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars : Mukesh Aghi

« L’Inde doit faire passer son économie de 2 700 milliards de dollars à 5 000 milliards de dollars. Il faudra beaucoup d’IDE à venir – au moins 100 milliards de dollars par an pour alimenter cette croissance”

L’Inde a besoin d’au moins 100 milliards de dollars d’investissements étrangers directs chaque année pour atteindre son objectif d’une économie de 5 000 milliards de dollars sur les 2,7 actuels, a déclaré le chef d’un groupe de défense des affaires américain centré sur l’Inde. Le groupe a fait cette observation, affirmant qu’une grande partie de cet IDE va ​​venir des États-Unis. « L’Inde doit faire passer son économie de 2 700 milliards de dollars actuellement à 5 000 milliards de dollars. Il faudra beaucoup d’IDE à venir – au moins 100 milliards de dollars par an pour alimenter cette croissance », a déclaré Mukesh Aghi, président du Forum stratégique et de partenariat américain en Inde à PTI dans une récente interview. “Je pense que cela viendra principalement des États-Unis”, a-t-il ajouté. L’Inde, a-t-il observé, « doit examiner ce qu’elle doit faire pour attirer cet IDE et faire entrer la technologie, pour alimenter cette croissance ». “Du point de vue des États-Unis, il doit tirer parti de l’Inde sur la diplomatie de la vaccination, faire en sorte que les usines indiennes produisent ces vaccins afin qu’elles puissent les expédier dans le reste du monde, et elles peuvent fabriquer ce vaccin beaucoup, beaucoup moins cher que n’importe qui d’autre ne peut l’obtenir. ” il a dit.

La semaine dernière, l’USISPF, qui compte désormais plus de 300 entreprises du Fortune 500 parmi ses membres, a célébré son quatrième anniversaire. Il y a quatre ans, Aghi, ainsi que plusieurs grands chefs d’entreprise américains, ont créé l’USISPF après avoir eu de vives divergences sur des questions clés avec la direction de l’époque des chambres de commerce américaines.

Aghi était alors à la tête du US-India Business Council ou USIBC, qu’il a quitté avec l’ensemble du conseil d’administration de l’USIBC pour créer l’USISPF. En seulement quatre ans, l’USISPF est devenu le premier groupe de défense des intérêts des entreprises américaines centré sur l’Inde, ayant accueilli de hauts dirigeants des États-Unis et de l’Inde, dont le Premier ministre Narendra Modi. “Nous avons un conseil d’administration fantastique qui est assez engagé, impliqué et qui est le plus important, en particulier entre l’Inde et les États-Unis”, a-t-il déclaré.

Répondant à une question, Aghi a déclaré il y a quatre ans, l’un de ses objectifs et celui des membres du conseil d’administration était de construire une institution qui “devienne un pilier, entre deux pays ou des institutions indépendantes, qui n’est liée à aucun parti politique”, et en tenant compte des intérêts des deux pays. Au cours des quatre dernières années, cela a été l’objectif, a-t-il affirmé. « Il n’y a pas eu que des affaires entre entreprises. Il peut s’agir d’un aspect culturel. Cela pourrait être sur la technologie. Cela pourrait être géopolitique lui-même », a-t-il déclaré.

À l’avenir, il a déclaré que la relation indo-américaine allait évoluer positivement. « Quand je dis positivement (c’est) parce que vous avez déjà 4,5 500 000 d’Indiens américains. Ils jouent un rôle influent et nous avons environ 800 000 qui obtiennent des cartes vertes. Donc, je vois la culture des gens prendre elle-même plus d’élan. Cela signifie que vous verrez un impact positif entre deux pays », a-t-il déclaré. Mais il y a aussi des défis, notez-le. « Mais je pense qu’il y aura suffisamment de maturité des deux côtés pour gérer les problèmes. Par exemple, lorsque (le secrétaire d’État) Tony Blinken était en Inde, il a parlé des droits de l’homme. Mais il a également dit que nous ne sommes pas parfaits, nous essayons toujours de comprendre comment gérer cela. Alors, il en a parlé mais en même temps a dit, nous ne sommes pas ici pour vous donner une conférence parce que notre maison n’est pas en ordre non plus », a-t-il déclaré.

La relation continuera à évoluer dans une direction positive, a-t-il affirmé. Répondant à une question, Aghi a déclaré qu’au cours des six premiers mois de cette administration, rien sur la question du commerce n’avait été avancé. “Mais sur l’alignement géopolitique dans une affaire très cohérente, les États-Unis ont travaillé avec l’Inde, pour s’assurer que QUAD continue”, a-t-il déclaré. « Je pense que du côté de la sécurité, une lacune que je vois qui s’est produite était la non-implication de l’Inde dans le retrait de l’Afghanistan. Je vois que l’Inde est laissée de côté sur la question des appareils électroménagers. Mais dans l’ensemble, géopolitiquement, l’approche a été très forte et très positive », a déclaré Aghi.