L’Inde a besoin de 4 à 5 banques supplémentaires de la taille du SBI (ministre des Finances)

L’Inde a besoin de beaucoup plus de banques et de beaucoup plus de grandes pour répondre aux besoins croissants du pays sur la voie d’une reprise intelligente après les perturbations pandémiques, a déclaré dimanche le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

S’exprimant lors de la 74e assemblée générale annuelle de l’Association des banques indiennes à Mumbai, Sitharaman a déclaré qu’il était urgent de développer le secteur bancaire pour répondre aux besoins croissants de l’industrie et également pour s’assurer que tous les centres économiques du pays sont couverts par au moins un présence bancaire physique ou digitale.

« Nous devons développer la banque. Le besoin est d’au moins quatre à cinq banques de plus de taille SBI », a-t-elle déclaré, tout en rappelant que l’exercice de fusion entre les banques du secteur public a contribué à faire avancer la création de grandes banques.

Après avoir effectué deux cycles de consolidation bancaire plus tôt, le gouvernement central a décidé en 2019 de fusionner six PSB disparates et faibles en quatre d’un seul coup.

En conséquence, la Punjab National Bank (PNB) a racheté Oriental Bank of Commerce et United Bank of India ; La Banque Allahabad est devenue une partie de la Banque indienne; Canara Bank a intégré la Syndicate Bank ; et Andhra Bank et Corporation Bank ont ​​fusionné avec l’Union Bank of India. Auparavant, la State Bank of India (SBI) avec cinq de ses banques associées tandis que Vijaya Bank et Dena Bank ont ​​fusionné avec Bank of Baroda.

Sitharaman a salué les efforts des PSB pour faire en sorte que la fusion des banques pendant la période de pandémie se fasse sans aucun inconvénient pour les clients.

Elle a déclaré que dans le monde post-pandémique, les hanks devraient changer leur état d’esprit et la façon dont ils mènent leurs activités.

La numérisation, a déclaré le ministre des Finances, a beaucoup changé la façon dont les entreprises fonctionnent et les banques devront désormais penser de manière futuriste et suivre le rythme de l’évolution de la technologie.

Sitharaman a également demandé à l’IBA de réaliser une cartographie numérisée de chaque district du pays en ce qui concerne la présence des opérations des succursales bancaires et leur localisation. Cela, a-t-elle dit, aiderait à combler efficacement les lacunes sans présence bancaire.

« Pas nécessaire d’avoir une présence bancaire physique partout. Le réseau de fibre optique du pays a couvert les deux tiers d’environ 7,5 lakh panchayats. Cela pourrait également être utilisé pour fournir des services bancaires dans des zones non connectées », a déclaré le ministre des Finances.

Elle a également demandé aux banques de développer des modèles et de mieux comprendre les entreprises axées sur les exportations, car le pays s’est fixé un objectif d’exportation de 2 000 milliards de dollars d’ici 2030.

En ce qui concerne le financement du secteur des infrastructures, elle a déclaré qu’une institution financière de développement du secteur public (IFD) allait bientôt voir le jour.

Sitharaman a déclaré que l’économie indienne est à un stade critique d’une réinitialisation et que les banques en constitueraient l’épine dorsale en fournissant le meilleur des services financiers.