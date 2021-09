L’Inde a besoin de 4 à 5 grandes banques supplémentaires de la taille du SBI (ministre des Finances Nirmala Sitharaman)

in

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré dimanche que l’Inde avait besoin d’au moins 4 à 5 grandes banques supplémentaires comme la State Bank of India (SBI) pour soutenir l’appétit croissant pour le crédit d’une économie en reprise rapide dans le monde post-Covid.

S’adressant à la 74e assemblée générale annuelle de l’Association des banques indiennes (IBA) à Mumbai, le ministre a déclaré que l’économie était sur un mode de réinitialisation après les ravages causés par la pandémie. Les banques, en tant qu’épine dorsale du système financier, devraient continuer à jouer un rôle essentiel pour soutenir la reprise de l’économie, a déclaré le ministre. La croissance du crédit non alimentaire est restée loin d’être satisfaisante et s’est établie à 6,2% en juillet 2021, contre 6,4% un an plus tôt.

Déjà, l’exercice de consolidation à grande échelle dans l’espace bancaire du secteur public ces dernières années a créé quelques grands prêteurs avec un bilan solide pour prêter à de grands projets. Grâce à l’exercice de fusion, le nombre de banques publiques est passé de 27 en 2017 à 12 aujourd’hui.

Elle a également demandé aux prêteurs de consolider les modèles pour mieux se concentrer sur les exportateurs.

“Soyez agile, agile, adaptatif, c’est un must pour atteindre l’objectif de 2 000 milliards de dollars d’exportations (biens et services) pour 2030”, a-t-elle déclaré aux banquiers.

Quant au financement des projets d’infrastructure, le ministre a déclaré que l’institution financière de développement proposée arriverait bientôt.

Les activités bancaires doivent être considérablement intensifiées pour garantir que tous les centres d’affaires du pays sont couverts par une présence bancaire physique ou numérique.

Dans le monde post-pandémique, les banques doivent changer la façon dont elles mènent leurs activités. Étant donné que la numérisation a changé la façon de faire des affaires, les banques devront innover et suivre l’évolution de la technologie, a-t-elle déclaré.

Le ministre a demandé à l’IBA de réaliser une cartographie numérisée des agences bancaires dans chaque district du pays. Cela aiderait à identifier les domaines qui ont besoin d’une plus grande présence bancaire.

Sitharaman a déclaré : « Il n’est pas nécessaire d’avoir une présence bancaire physique partout. Le réseau de fibre optique du pays a couvert les deux tiers d’environ 7,5 lakh panchayats. Cela pourrait également être utilisé pour fournir des services bancaires dans des zones non connectées. »

«Si nous examinons le scénario post-Covid, le contour bancaire de l’Inde devra être très unique en Inde, où l’adoption de la numérisation a été extrêmement réussie. Alors que les banques de nombreux pays n’ont pas pu contacter leurs clients pendant la pandémie, le niveau de numérisation des banques indiennes nous a aidés à transférer de l’argent aux petits, moyens et grands titulaires de comptes via DBT et des mécanismes numériques », a-t-elle déclaré.

Le ministre a apprécié les efforts des banques du secteur public pour mettre en œuvre l’exercice de fusion même pendant la période de pandémie et le mener à bien sans causer de désagrément aux clients.

