L’Inde a besoin de Moon Trap

Par le Dr Ajey Lele,

Lune est dans les nouvelles. À l’heure actuelle, deux projets majeurs sont en cours de discussion, qui devraient conduire l’agenda mondial de la Lune pour les décennies à venir. L’un de ces projets est les accords Artemis de la NASA et l’autre est la proposition sino-russe de construire une station de recherche lunaire. Ces deux projets ont des points communs et des différences. Ces deux projets recherchent une participation mondiale. Il semble que la NASA ait déjà pris les devants et qu’il y ait douze États qui font désormais partie de ce projet. Il s’agit de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, de l’Ukraine, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis. La Station internationale de recherche lunaire (ILRS) de la Chine et de la Russie n’a pas encore de preneur.

Le programme Artemis de la NASA consiste à ramener des humains sur la Lune et à aller au-delà. Dans un premier temps, ils veulent que les premières femmes atterrissent sur la surface de la Lune d’ici 2024. La Chine et la Russie souhaitent construire une station de recherche lunaire, soit à la surface de la Lune, soit en orbite lunaire. L’idée est de développer cette station comme une base scientifique capable de mener des opérations autonomes à long terme. La gestion de tels projets entraînerait des coûts énormes et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles ces États souhaitent faire avancer leur propre agenda lunaire en tant que projets de collaboration avec une participation mondiale. Évidemment, il y a aussi une dimension géopolitique de tels programmes.

À l’heure actuelle, il semble qu’au cours des dernières années, le multilatéralisme soit de plus en plus au centre de l’attention, il ne serait plutôt pas inapproprié de dire que le multilatéralisme est devenu une nouvelle mode mondiale. Certains de ces groupes ont été formés pour transmettre un message aux adversaires, tandis que dans certains groupes, les adversaires se sont retrouvés à travailler ensemble ! L’espace est en train de devenir un programme important pour ces groupes. On trouve des lobbys qui font des heures supplémentaires pour vendre des idées comme le programme Artemis. Maintenant, la question devant l’Inde est de savoir quel groupe l’Inde devrait rejoindre. Évidemment, puisque la Chine fait partie de l’ILRS, il n’y a pas de preneurs pour ce groupe. Par conséquent, le programme Artemis est projeté comme la meilleure option disponible.

Maintenant, la question est, juste parce que les grandes puissances ont identifié la Lune comme un programme pour l’avenir (le leur), l’Inde devrait-elle s’emporter et les rejoindre aveuglément puisque « l’Inde ne devrait pas manquer le (soi-disant) bus » ou l’Inde devrait-elle d’abord décider sur sa destination et ensuite prendre le bus approprié ?

À l’avenir, « l’exploitation des ressources spatiales » devrait devenir l’un des problèmes les plus importants de discorde mondiale. L’exploitation minière d’astéroïdes (et d’autres planètes) consiste à contrôler une vaste source de richesse constituée d’éléments de terres rares et de métaux précieux. Il existe un astéroïde nommé 16 Psyche, connu pour contenir de l’or et d’autres minéraux d’une valeur de 700 quintillions de dollars (un nombre égal à 1 suivi de 18 zéros). La Lune a d’abondants gisements d’hélium-3, tandis que la Terre n’en a presque aucun. Cet isotope pourrait fournir une énergie nucléaire plus sûre dans un réacteur à fusion. En outre, c’est une source d’énergie respectueuse du climat, car elle n’est pas radioactive et ne produirait pas de déchets dangereux. Selon certaines prévisions, un gros avion cargo chargé d’hélium-3 pourrait couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant une dizaine d’années.

Le 25 novembre 2015, le président américain de l’époque avait signé le US Commercial Space Launch Competitiveness Act. Cet acte comprend quatre titres et le quatrième titre concerne l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales. Selon cette loi, les agences américaines (acteurs privés) ont des droits de propriété commerciale sur les ressources extraites des corps extraterrestres par elles. Deux autres signataires des accords Artemis, le Luxembourg et les Émirats arabes unis, ont également mis en place une architecture juridique nationale, qui permet à leur industrie spatiale d’entreprendre l’extraction de minéraux à partir de corps extraterrestres. De telles réglementations sont en conflit avec l’article II du Traité sur l’espace extra-atmosphérique (OST), dont les États-Unis et de nombreux pays sont signataires. Plus encore, tout cela est en contradiction avec l’idée que la Lune et les autres corps célestes sont le patrimoine commun de l’humanité (CHM). Tout cela indique qu’il est nécessaire d’avoir un mécanisme mondialement accepté sur la gestion des ressources spatiales.

Les États-Unis et la Chine sont loin devant l’Inde dans le domaine de l’excavation de la Lune. C’est une réalité que l’Inde ne peut pas égaler. Il a été observé pendant toutes ces années que des pays comme les États-Unis croient davantage à la « vente » de technologie qu’au « transfert » de technologie. Par conséquent, d’un point de vue technologique, il est peu probable que l’Inde gagne beaucoup en se joignant à des projets américains sur la Lune. Plus important encore, un État comme l’Inde, qui a des réalisations spatiales majeures, devrait rejoindre ces programmes en position de force. Malheureusement, le programme Lune de l’Inde n’a pas progressé de manière satisfaisante. Tout a commencé en trombe en découvrant de l’eau sur la Lune en 2008, mais les progrès ultérieurs ont été très lents. L’Inde doit d’abord consolider son propre agenda lunaire.

À l’heure actuelle, l’Inde n’a pas besoin de se joindre à un méga projet multilatéral comme les accords Artemis. Premièrement, il est nécessaire de clarifier des questions telles que la propriété des ressources spatiales, avant que l’Inde ne rejoigne un train en marche mondial sur la Lune. Aujourd’hui, de nombreux projets spatiaux de l’Inde ont été retardés en raison de la crise de Covid-19 et il est nécessaire de les terminer en premier. Il est important de rester concentré sur les priorités plutôt que de se lancer inutilement dans un Moon Trap.

