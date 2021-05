L’Inde a besoin de réformes pour changer de politique: Martin Wolf, commentateur économique en chef, Financial Times

Il a dit: «Nous revenons à ce que mon ami (économiste) Raj Krishna a appelé le taux de croissance hindou, qui est de 3-4 pour cent. Ce sera une catastrophe car il s’agit d’une croissance par habitant de 2% et le rattrapage de l’Inde prendrait fin. »

L’économie indienne a ralenti, maintenant dans une fourchette de 5 à 6%, et aura besoin d’un peu de réformes de changement de politique, dans un environnement mondial difficile, pour réussir dans la décennie à venir », a déclaré Martin Wolf, commentateur économique en chef, Financial Times. Il était en conversation avec Anil Sasi, rédacteur en chef des affaires nationales, The Indian Express.

Observant le pays depuis ses débuts en tant qu’économiste de la Banque mondiale dans les années 70, il a qualifié la politique de réforme économique de l’Inde «d’incohérente, pas suffisamment positive» et ses trois moteurs – commerce, crédit et dépenses publiques – «assez faibles». Il a dit: «Nous revenons à ce que mon ami (économiste) Raj Krishna a appelé le taux de croissance hindou, qui est de 3-4 pour cent. Ce sera une catastrophe car il s’agit d’une croissance par habitant de 2% et le rattrapage de l’Inde prendrait fin. »

Il a mis en garde: «L’Inde est en train de dé-mondialiser, non pas ce qu’elle était avant mais plus que le monde ne l’est; en raison de choix politiques: une protection accrue et une moindre attention à la compétitivité des exportations. »

Attirant l’attention sur trois indicateurs pour la planification future: «Les performances à long terme, l’impact de Covid-19 et les défis à venir», a-t-il déclaré, à long terme, «le crédit, le commerce et la politique budgétaire seront tous limités». Le ratio crédit / PIB ralentit (après 2010) malgré l’absence de crise financière, il y a des «créances douteuses» dans le secteur bancaire, la démonétisation (en 2016) était une étape «folle» au lieu d’une «restructuration financière radicale», ratios commerciaux «chutent rapidement» depuis 2013-14.

Wolf a ajouté que la croissance du PIB de l’Inde à parité de pouvoir d’achat de 5 pour cent (en 1990) à environ 15 pour cent (d’ici 2025, selon les prévisions du FMI) a été «plutôt bien» mais incomparable aux «spectaculaires 5 pour cent (1990) de la Chine à 35%. pour cent (2025) de croissance ». La «croissance régulière» de l’Inde (6 pour cent par an) a culminé à «près de 9 pour cent au début des années 2000» mais a connu «un véritable effondrement» l’année dernière. «Parmi les pays en développement, l’Inde a eu un très, très mauvais coup négatif (le Bangladesh a étonnamment bien fait)», a-t-il déclaré.

Avec la détérioration des relations américano-chinoises, l’Inde devrait «saisir l’opportunité» et «rouvrir l’économie», devenir un pôle de croissance du commerce, accroître la compétitivité internationale, lancer une révolution verte, réformer l’éducation, les marchés du travail et le secteur financier pour être le «plus rapide- économie en croissance, à plus de 8 pour cent, en 20 ans ».

