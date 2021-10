L’Inde a besoin de réformes stratégiques pour assurer un revenu de retraite adéquat (étude Mercer)

Le rapport souligne également les domaines d’amélioration du système de retraite étudié.

Cette année, l’Inde s’est classée 40e au classement de l’indice mondial des pensions Mercer CFA 2021 sur 43 systèmes, ce qui indique que l’Inde doit entreprendre des réformes stratégiques pour réorganiser le système de retraite afin d’assurer un revenu de retraite adéquat.

L’objectif principal de cette enquête annuelle de Mercer Consulting est de comparer chaque système de revenu de retraite à l’aide de plus de 50 indicateurs.

Selon l’enquête, l’Inde avait un indice global de 43,3 parmi les pays analysés. L’indice met en évidence les principaux atouts des systèmes de pension de retraite autour de trois sous-indices – l’adéquation, la durabilité et l’intégrité, où l’Inde a obtenu respectivement 33,5, 41,8 et 61,0. Le sous-indice d’adéquation représente l’adéquation des avantages fournis, le sous-indice de durabilité représente la probabilité que le système actuel puisse offrir des avantages à l’avenir, tandis que le sous-indice d’intégrité comprend de nombreuses exigences législatives qui influencent la gouvernance globale. et les opérations du système qui affectent le niveau de confiance que les citoyens ont dans leur système.

L’édition de l’indice a ajouté quatre nouveaux systèmes de retraite – l’Islande, Taïwan, les Émirats arabes unis et l’Uruguay. Lors de sa première apparition dans l’indice, l’Islande a renversé les Pays-Bas pour recevoir la valeur globale la plus élevée de l’indice de 84,2. La Thaïlande avait la valeur globale de l’indice la plus faible à 40,6.

Avec peu de couverture sociale dans le pays, la main-d’œuvre en Inde doit gérer elle-même l’épargne-retraite pour la plupart. La couverture dans le cadre d’un régime de retraite privé n’est que d’environ 6 pour cent en Inde. Avec plus de 90 pour cent de la main-d’œuvre totale dans le secteur non organisé, des mesures devraient être prises pour obtenir une main-d’œuvre plus importante dans le cadre de l’épargne-retraite. Cela contribuerait grandement à améliorer le sous-indice d’adéquation.

Preeti Chandrashekhar, chef d’entreprise indien chez Mercer – Santé et richesse, a déclaré : « Le système de retraite indien est à un point d’inflexion, d’autant plus que les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 ne se sont pas encore pleinement manifestés sur l’économie. Des systèmes de retraite sains contribuent positivement à la création d’une économie stable et prospère, comme le rapporte la Banque mondiale.

Elle ajoute : « Alors que le gouvernement a déjà lancé des régimes dans le cadre du programme de sécurité sociale universelle visant à profiter au secteur non organisé et que le système national de retraite gagne progressivement en popularité, des réformes radicales et stratégiques sont nécessaires pour assurer l’adéquation et la durabilité de la sécurité sociale. pour chaque Indien. Avec les règles du nouveau Code de la sécurité sociale qui couvre les travailleurs non organisés, les concerts et les plateformes qui devraient être notifiées bientôt, on devrait voir une amélioration significative sur ce front à moyen et long terme. »

Le rapport souligne également les domaines d’amélioration du système de retraite étudié. En Inde, le rapport suggère d’introduire un niveau minimum de soutien pour les personnes âgées les plus pauvres et d’augmenter la couverture des régimes de retraite pour la classe ouvrière non organisée afin d’améliorer l’indice d’adéquation. Les experts affirment que l’introduction d’un âge d’accès minimum afin qu’il soit clair que les prestations sont préservées à des fins de retraite est susceptible d’améliorer considérablement l’indice de durabilité et que l’indice d’intégrité pourrait être encore plus élevé en affinant les exigences réglementaires pour le système de retraite privé.

Shamit Chokshi, membre du comité de recherche et de plaidoyer de la CFA Society India, déclare : « Le paysage politique de l’Inde en matière de prestations de retraite continue d’évoluer, avec l’intention d’améliorer les taux de participation dans le secteur privé. Pourtant, la couverture globale par le biais d’une pension est faible en raison de dépenses de retraite publiques minimales à long terme, d’un faible investissement dans le NPS en raison de l’absence de co-contribution, d’un manque d’éducation et de sensibilisation, et de conditions de prestations et de retrait différentes par rapport à l’État. -fonds de pension géré.

Avec ces préoccupations à l’esprit, la promesse d’une retraite sûre dépend des décideurs politiques et des acteurs de l’industrie qui prennent des mesures collectives pour examiner les forces et les faiblesses des systèmes de retraite, afin d’offrir de meilleures prestations de retraite à chaque individu », ajoute-t-elle.

