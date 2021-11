L’Inde a besoin d’un corps judiciaire : les cadres de toute l’Inde peuvent faire face à la pénurie de juges

Contre la prescription de la Commission du droit d’au moins 50 juges pour 10 lakh d’habitants, l’Inde en compte actuellement 19.

Trois rapports de la Commission des lois – 14e (1958), 77e (1978) et 116e (1986) – et au moins un jugement de la Cour suprême (All India Judges’ Association, en 1991) ont recommandé la création d’un All India Judicial Services (AIJS) . En effet, le 42e amendement de la Constitution (1976) a inséré le fondement de la création de l’AIJS à l’article 312.

Cependant, les gouvernements de l’Union successifs n’ont pas réussi à promulguer un projet de loi approprié définissant les contours d’une AIJS, face à une vive opposition des États et des hautes cours ; alors que les États considéraient cela comme affaiblissant le fédéralisme, les hautes cours estimaient que cela réduirait leurs attributions dérivées de la Constitution. Dans ce contexte, la démarche du ministère de la Justice de l’Union pour générer à nouveau un consensus est digne d’éloges.

Si le Centre réussit, il attirera de jeunes talents juridiques en raison du prestige qui serait associé au service. Obtenir un vivier de talents suffisamment important pour peupler les juridictions inférieures a longtemps été un problème pour l’Inde, d’autant plus compte tenu de la progression de carrière des membres de la magistrature inférieure. Il est évident depuis un certain temps que très peu de juges sortent des juridictions inférieures pour entrer dans les hautes juridictions en tant que juges et, par conséquent, la Cour suprême ; seulement une poignée des quelque 200 juges de la Cour suprême depuis l’indépendance ont eu l’expérience des tribunaux inférieurs.

En effet, la plupart des juges des juridictions inférieures entrant dans la magistrature grâce aux examens des services judiciaires menés par les États sont à quelques années de la retraite au moment où ils deviennent juges de district et peuvent être considérés comme éligibles pour une nomination aux cadres supérieurs de la magistrature.

Cela a découragé les diplômés en droit talentueux de rejoindre la magistrature au niveau inférieur, qui associent plutôt leurs perspectives d’évolution de carrière dans la magistrature grâce à une nomination directe du barreau. Ceci malgré le mandat judiciaire pour 75 % des postes de juges de district étant pourvus par les voies de promotion régulières et accélérées contre 25 % destinés au recrutement direct du barreau, bien sûr, car la voie du barreau assure une carrière plus rapide et plus sûre. progression que la voie de promotion.

Une décision de 2020 de la Cour suprême interdisant aux membres des instances judiciaires inférieures de se porter candidats à une nomination en tant que juges de district par nomination directe a renforcé cette disposition. Par conséquent, il y a une pénurie de talents dans la magistrature inférieure; à l’heure actuelle, il y a 2 255 postes vacants au niveau des juges civils (division junior), 1 280 au niveau des juges civils (division supérieure) et 1 612 au niveau des juges de district, contre les 10 341, 5 972 et 8 177 postes sanctionnés, respectivement.

Étant donné que l’article 312 précise que l’AIJS n’inclura aucun poste inférieur dans la hiérarchie judiciaire inférieur au poste de juge de district tel que défini à l’article 236, si le Centre parvient à convaincre les États et les hautes cours, il pourrait prendre soin de la pénurie de juges au moins à ce niveau. Alors que certains pensent que cela pourrait décourager les talents lorsqu’il s’agit de pourvoir les postes vacants dans les tribunaux inférieurs au niveau des tribunaux de district, le maintien de l’AIJS ouvert aux membres des tribunaux inférieurs, avec des limites d’âge libérales / sans limite d’âge, garantirait un flux de talents à ces niveaux.

