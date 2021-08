L’Inde a besoin d’un financement climatique urgent pour maintenir 1,5°C en vie

Une collaboration mondiale est requise à une échelle sans précédent pour réduire les émissions et soutenir les communautés vulnérables.

Par Sreerekha Pillai

Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme ce que nous savons depuis toujours : la dynamique du climat est en train d’être réécrite de manière irrévocable. Alors que le seuil internationalement convenu de 1,5 °C est sur le point de devenir une réalité, la pression va monter sur l’Inde pour qu’elle accepte un objectif de zéro net. Le troisième plus grand émetteur au monde, qui a résisté en raison des besoins de développement, ressentira forcément la chaleur pour se conformer à la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle ou à peu près.

Bien que le comment et le moment d’une telle transition puissent être débattus à la Conférence des Parties (COP 26) dans moins de trois mois, une telle décision sera un double coup dur pour l’Inde, qui ne s’est pas encore remise de la pandémie induite par la pandémie. récession. On estime que l’Inde a plus que doublé le nombre de ses pauvres, passant de 60 millions à 134 millions en 2020, selon une analyse basée sur les données de la Banque mondiale.

Compte tenu de cela et des prévisions climatiques sombres pour le sous-continent dans le dernier rapport du GIEC, l’Inde aura besoin d’un financement vert à une échelle et à une vitesse sans précédent pour tracer une voie ambitieuse neutre en carbone qui profite non seulement à elle-même mais à la planète entière.

Ce dont l’Inde a besoin

L’Inde a subi de plein fouet les phénomènes météorologiques extrêmes – sur les vies, les infrastructures et les moyens de subsistance. Rien qu’en 2018, l’Inde a subi un revers financier de 37 milliards de dollars en raison du climat extrême. En outre, l’Organisation internationale du travail (OIT) prévoit une perte de 34 millions d’emplois à temps plein en Inde, principalement des agriculteurs, d’ici 2030 si des mesures correctives ne sont pas adoptées.

Bien qu’il puisse être difficile d’établir un budget pour la transition vers une voie neutre en carbone, le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC) estime que même pour réduire l’intensité carbone de son produit intérieur brut (PIB) de 33 % à 35% par rapport aux niveaux de 2005, le pays doit mobiliser un total de 2,5 billions de dollars – près de la taille de l’économie actuelle touchée par le COVID – au cours de cette décennie. L’afflux de fonds est actuellement bien moindre, un rapport de l’organisation d’analyse et de conseil Climate Policy Initiative constatant que l’Inde a été en mesure de mettre en commun moins de 25 % des investissements nécessaires pour respecter son engagement.

La dernière enquête économique cite l’énorme écart entre la disponibilité des ressources et les besoins comme le plus grand obstacle à la mise en œuvre par l’Inde de ses objectifs de contribution déterminée au niveau national (NDC), qui ont été mis en œuvre depuis janvier 2021.

Compte tenu de cela, si l’Inde veut accroître davantage son ambition, l’échelle du financement doit également augmenter.

Tous les yeux rivés sur la COP 26

Alors que la scène est prête pour les négociations sur les décibels élevés à Glasgow à la suite du sixième rapport d’évaluation du GIEC, il sera intéressant de voir ce que le monde avancé s’engage – en plus des objectifs nets zéro à long terme – comme des objectifs immédiats à court terme. mesures pour maintenir 1,5°C en vie.

Compte tenu de leur responsabilité historique et de leur capacité à faire face au changement climatique, il appartient au monde développé d’aider les économies émergentes à réduire leurs émissions de carbone et à faire la transition vers un avenir respectueux de la planète. Il sera bon de rappeler que les États-Unis sont responsables d’un quart des émissions historiques avec environ 400 milliards de tonnes d’émissions depuis 1751, suivis de l’Union européenne à 22 % et de la Chine à 12,7 %. Bien que l’Inde soit actuellement le troisième plus gros pollueur, sa contribution cumulée aux émissions de carbone au cours des deux derniers siècles en comparaison n’est que de 3 %. Par conséquent, s’attendre à ce que l’Inde relève ses ambitions climatiques et accélère le rythme de sa transition vers une énergie propre sans le soutien requis – financier et technologique – est un argument déséquilibré.

Le GIEC estime qu’entre 1 600 et 3 800 milliards de dollars seraient nécessaires chaque année pour atteindre l’objectif climatique consistant à limiter le réchauffement à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. La grande question est : qui paiera ?

Même le soutien financier tant vanté de 100 milliards de dollars par an aux pays en développement n’est pas encore arrivé. Bien que le financement public pour le climat ait augmenté de 63 % de 2013 à 2018, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à 62,2 milliards de dollars en 2018, il n’a toujours pas atteint l’objectif, la dynamique ralentissant en raison de la pandémie. Récemment, les pays du G7 ont gagné plus de temps tout en réaffirmant leur engagement à « mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an auprès de sources publiques et privées, jusqu’en 2025 ».

Si 1,5°C, c’est-à-dire l’espoir, doit être maintenu, les nations avancées doivent montrer qu’elles sont sérieuses en faisant preuve de solidarité en actes plutôt qu’en paroles. Ne pas le faire pourrait potentiellement risquer la capacité de la COP26 à obtenir des résultats significatifs au-delà des platitudes creuses.

Les récentes inondations en Allemagne et en Belgique, les vagues de chaleur historiques dans l’ouest du Canada et aux États-Unis et les averses en Uttarakhand sont des signes révélateurs que le report de l’action climatique n’est plus une option. Une collaboration mondiale est nécessaire à une échelle sans précédent pour réduire les émissions et aider les communautés et les pays vulnérables à s’adapter et à être résilients au changement climatique. Il fera bien de se rappeler que les dépenses vertes sont après tout un investissement pour notre avenir commun.

(L’auteur dirige l’équipe de contrôle de la qualité du Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), un groupe de réflexion basé sur la recherche. Les opinions exprimées sont personnelles.)

