L’Inde a besoin d’un PLI pour l’acier

Les fortunes des producteurs indiens en termes d’exportations de minerai de fer et de prix sont ainsi intimement liées au marché chinois.

À la suite d’une recrudescence des tensions frontalières avec la Chine l’année dernière, l’Inde semble avoir durci sa position sur les relations économiques ; les investissements sont scrutés de plus près tandis que les importations sont réduites. Une chronique de ce journal a souligné à quel point les exportations de minerai de fer de l’Inde restent fortement dépendantes du marché chinois. La Chine reste notre plus grand partenaire commercial avec un commerce bilatéral susceptible de toucher 100 milliards de dollars au cours de cet exercice, contre 86,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 21.

Ces chiffres n’indiquent aucune tendance baissière perceptible à court terme ; la balance commerciale est fortement inclinée contre l’Inde. La Chine reste la plus grande source de nos importations avec une part de 15,7% alors que seulement 6,4% de nos exportations se dirigent vers le continent. Tout porte à croire que le déficit bilatéral de cet exercice sera du même ordre de grandeur que les 44 milliards de dollars enregistrés au cours de l’exercice 21.

La position de l’Inde vis-à-vis de la Chine ressemble à celle d’un pays du tiers monde qui exporte des matières premières comme le minerai de fer et des produits intermédiaires pour les plastiques tout en important des produits manufacturés comme des machines électriques et autres, des appareils de transmission pour la radio et la téléphonie, des ingrédients pharmaceutiques actifs , pièces automobiles pour deux-roues, entre autres.

Le minerai de fer représentait 20 % des exportations indiennes vers la Chine, s’élevant à 4,2 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Environ 87 % de nos exportations totales de ce produit ferreux ont été absorbés par le continent. Alors que l’Inde envoie l’essentiel de son minerai de fer en Chine, c’est un acteur marginal dont l’augmentation incrémentale des exportations en volume en 2020 n’a représenté que 1,5% des 1,4 milliard de tonnes importées par la Chine.

Les fortunes des producteurs indiens en termes d’exportations de minerai de fer et de prix sont ainsi intimement liées au marché chinois. La mauvaise nouvelle est que les prix ont actuellement tendance à baisser, car Pékin a imposé des restrictions sur la production d’acier depuis juin dans le but de contrôler les émissions. Les prix du minerai asiatique ont connu une correction spectaculaire au troisième trimestre de cette année, l’indice IODEX chutant de 46%.

À l’avenir, les prix devraient rester sous pression en raison de la baisse de la production d’acier et des pénuries d’électricité sur le continent. La colonne FE souligne que les usines chinoises sont même obligées de revendre des volumes de minerai de fer déjà contractés. En partie pour cette raison, depuis juillet, le producteur de minerai de fer NMDC a réduit les prix des forfaits et des amendes à trois reprises.

La grande question est de savoir ce qui peut être fait pour réduire la dépendance à l’exportation de l’Inde vis-à-vis de la Chine. Des économistes, comme Indira Rajaraman, suggèrent que Tata Steel et Arcelor Mittal, entre autres, peuvent être encouragés à exporter du minerai de fer local vers leurs installations à l’étranger, diversifiant ainsi les approvisionnements indiens vers de nouveaux marchés. Une autre suggestion est l’utilisation d’instruments politiques tels que les incitations liées à la production (PLI) pour la production d’acier entièrement nouvelle, comme cela a été fait pour les aciers spéciaux.

Des aciéries plus intégrées assureront une plus grande valeur ajoutée nationale, comme le projet d’Arcelor Mittal de produire 12 millions de tonnes d’acier à Odisha. Bien que cet État détienne un tiers du minerai de fer du pays, des firmes étrangères comme POSCO sud-coréen et Arcelor Mittal n’ont pour l’instant pas mis en place de capacité de fabrication majeure. Tout cela peut changer avec un PLI fournissant non seulement les bonnes incitations financières, mais également des approvisionnements captifs en minerai de fer. Compte tenu des frictions dans les relations sino-indiennes, cela fera une énorme différence dans l’utilisation du minerai de fer, même à l’intérieur du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.