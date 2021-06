L’Inde a besoin d’un Premier ministre, pas d’un gestionnaire d’événements: le Congrès critique le gouvernement Modi sur l’état de l’économie

Rahul Gandhi a critiqué le Premier ministre pour l’état actuel de l’économie indienne.

Au milieu de la pandémie de COVID-19 qui a pratiquement paralysé les activités économiques dans de nombreuses régions du pays, le Congrès a critiqué le gouvernement Modi en alléguant une mauvaise gestion. Dans une publication sur Twitter, le parti a déclaré : « L’Inde a besoin d’un Premier ministre, pas d’un gestionnaire d’événements. » Le message contenait une image avec le texte suivant : « Économie infectée par le BJP – 23 millions de personnes ont été poussées en dessous du seuil de pauvreté et dans l’endettement ».

Dans un autre article, le parti de l’opposition a allégué que la seule raison des problèmes économiques de l’Inde était l’arbitraire d’un homme. Le Congrès citait des rapports selon lesquels le PIB de l’Inde s’était contracté de 7,3 % en 2020-2021.

L’Inde a besoin d’un Premier ministre, pas d’un gestionnaire d’événements.#BJPinfectedEconomy pic.twitter.com/ux4jCaYiBW – Congrès (@INCIndia) 1er juin 2021

Le parti a déclaré que ceux qui avaient promis de faire de l’Inde une économie de 5 billions de dollars ont vu une fraude bancaire de près de 5 billions de dollars au cours de leur mandat. « Les gens ordinaires doivent payer le prix des fausses promesses de Modi ji », a déclaré le Congrès.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a également critiqué le gouvernement Modi. Elle a dit que la catastrophe dans l’économie est le coup de maître du gouvernement Modi. « Taux de PIB : -7,3 , Taux de chômage : 12 %, Deuxième vague : 1 crore d’emplois perdus, 2020 : 97 % des revenus des personnes ont diminué, Essence : 100 Rs, Huile de moutarde : 200 Rs, GPL : 809 Rs. Catastrophe économique et Opportunité en cas de catastrophe – est le coup de maître du gouvernement Modi », a-t-elle déclaré.

L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que l’état actuel de l’économie était la honte du Premier ministre. “La salle de la honte du Premier ministre – PIB minimum, chômage maximum”, a-t-il déclaré.

« Le PIB en 2020-21 est inférieur au PIB en 2018-19. 2020-2021 a été l’année la plus sombre de l’économie en quatre décennies. La performance au cours des quatre trimestres de 2020-2021 raconte l’histoire… L’état actuel de l’économie est sans aucun doute en grande partie dû à l’impact de la pandémie, mais il a été aggravé par l’incompétence et la gestion économique incompétente de la NDA dirigée par le BJP. gouvernement », a déclaré le député de Rajya Sabha P Chidambaram.

Le parti du Congrès a accaparé le gouvernement sur plusieurs problèmes, notamment la vaccination, la pénurie de médicaments utilisés dans le traitement du COVID-19 et les complications associées, ainsi que la baisse du PIB.

