L’Inde a contrôlé la deuxième vague de Covid-19 en très peu de temps sous la direction du Premier ministre Modi : Amit Shah

Amit Shah a déclaré que la baisse de la demande en oxygène est un signe que la pandémie est également en déclin.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré que l’Inde avait réussi à contrôler la deuxième vague de COVID-19 en très peu de temps. Shah a attribué ce succès au leadership du Premier ministre Narendra Modi. Le ministre de l’Intérieur a tenu ces propos lors de l’inauguration virtuelle de neuf usines d’oxygène au Gujarat. «Lorsque la deuxième vague de COVID-19 est arrivée, elle a épargné rapidement en changeant de forme… non seulement elle s’est propagée rapidement, mais on a également constaté qu’elle affectait négativement la santé des gens… malgré cela, nous l’avons contrôlée sur une courte période et nous nous sommes assurés qu’elle décline. , est un succès collectif pour nous », a déclaré Shah en hindi.

Se référant à la taille du pays, Shah a déclaré que ce n’était pas une mince réussite. Il a déclaré que si les médias n’ont pas fait de reportage, mais les arrangements dans les pays très développés se sont effondrés et cela peut être vu sur les réseaux sociaux.

« Il semble que la nature teste l’Inde car ses coins est et ouest ont été touchés par les cyclones, ainsi que par d’autres luttes. Comme on le dit, le leadership et les organisations sociales sont mis à l’épreuve pendant les moments difficiles… Et je suis heureux de dire qu’en temps de difficulté, le pays, sous la direction de PM Modi… quand on compare avec le monde… a remporté un énorme succès contre Covid », a déclaré Amit Shah.

Shah a également dit qu’il partage le chagrin de ceux qui ont perdu des êtres chers. « En Inde, nous avons mené cette bataille avec planification et courage… Ici, aux côtés du gouvernement, 135 millions d’Indiens ont combattu, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi », a-t-il déclaré.

La politique de vaccination du gouvernement étant critiquée par les tribunaux et l’opposition dans tous les États, Shah a déclaré que l’Inde avait établi un “record mondial” de vaccination la plus rapide et que le Premier ministre visait à couvrir un maximum de personnes en un minimum de temps.

Admettant que l’approvisionnement en oxygène était l’un des plus grands défis auxquels les États et le gouvernement Modi étaient confrontés, Shah a déclaré que la demande avait presque été multipliée par 10 et que répondre à cette demande en un mois était un défi.

“Mais sous la direction de PM Modi, le gouvernement indien et tous les gouvernements des États ont accepté ce défi”, a déclaré Shah, énumérant les efforts visant à augmenter l’approvisionnement en oxygène, notamment via des usines et des concentrateurs utilisant le fonds PM-CARES.

Il a déclaré que la baisse de la demande en oxygène est un signe que la pandémie est également en baisse.

